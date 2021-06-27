Отборочный турнир чемпионата мира. Финал

Испания – Украина – 4:2

Мейяс (3), Эдуардо (15), Педро (21), Лоренц (22) - Зборовский (16), Щерица (20)

Педро (18) - Зборовский (15)

Неруш (25)

Испания: Дона, Пабло, Хосе Карлос, Мейяс, Алехандро, Пабло Перес, Ридуан, Хосе Ариас, Педро, Кинтас, Лоренц, Давид Наварро, Доминго, Чики, Джани Торрес, Эдуардо

Украина: Неруш, Гладченко, Сабатюк, Игорь Борсук, Пачев, Сиренко, Зборовский, Войток, Корнийчук, Щерица, Пашко, Заворотный, Макеев, Медведь, Войтенко, Глуцкий

Назаре (Португалия)

30 мин. Украинцы уже в полном составе и атакуют, но пока забить не могут.

29 мин. Сабатюк снова выручает сборную Украины.

28 мин. Опасно! Щерица имел возможность сократить отставание в счете, но заработал только угловой.

27 мин. Ворота украинцев снова защищает Сабатюк, ему приходится сейчас много работать.

26 мин. В меньшинстве наша команда обороняется.

25 мин. Удален Неруш. Наш вратарь сбил игрока сборной Испании. Численное преимущество у сборной Испании.

25 мин. Испанцы разыграли мяч, но удар по воротам не получился.

ТРЕТИЙ ПЕРИОД НАЧАЛСЯ

ВТОРОЙ ПЕРИОД ОКОНЧЕН

24 мин. Момент! Борсук пробивал штрафной, но Дона мяч парировал.

23 мин. Опасно! Войтенко выходил один на один с вратарем сборной Испании, но пробил мимо ворот.

22 мин. ГОЛ! 4:2! Вблизи своих ворот ошибся Борсук, Лоренц перехватил мяч и пробил мимо Сабатюка в сетку ворот.

21 мин. ГОЛ! 3:2! После передачи справа Педро головой забил мяч с близкого расстояния.

21 мин. Опасно! Войток со штрафного пробил рядом со штангой

20 мин. ГГГООООООООООООООООООООООООООЛЛЛ! 2:2! Гол со штрафного забил Щерица.

20 мин. Сабатюк пробил по воротам издали, но неточно

19 мин. Опасно! Лоренц пробивал штрафной, но Сабатюк перевел мяч через перекладину.

18 мин. Войтенко пробивал штрафной удар издали почти от своих ворот и голкипер испанцев мяч забрал в руки.

18 мин. Предупрежден Педро

19 мин. Опасно! Сабатюк начал атаку от своих ворот пасом на Медвидя, однако тот не попал в ворота с близкого расстояния.

18 мин. Испанцы провели атаку, но Сабатюк сыграл надежно.

17 мин. Опасно! Пашко пробивал, но немного неточно

16 мин. ГГГООООООООООООООООООООООООООЛЛЛ! 2:1! С пенальти гол забил Зборовский.

15 мин. Предупрежден Зборовский

15 мин. ГОЛ! 2:0! Гол ударом через себя забил Эдуардо. В это время один из игроков сборной Украины лежал на песке.

14 мин. Опасно! Пабло Перес пробил в падении через себя, но немного неточно.

13 мин. Момент! После передачи Сабатюка (он заменил Неруша) по воротам бил Пашко, но вратарь испанцев мяч отбил.

13 мин. Украинцы разыграли мяч с центра и заработали угловой.

ВТОРОЙ ПЕРИОД НАЧАЛСЯ

ПЕРВЫЙ ПЕРИОД ОКОНЧЕН

12 мин. Испанцы долго держали мяч, но до удара дело так и не дошло.

11 мин. Пачев со штрафного пробил мимо ворот

10 мин. Пока без моментов.

9 мин. По-прежнему идет равная игра.

8 мин. Опасно! Штанга! Лоренц справа атаковал ворота сборной Украины и попал в штангу.

7 мин. Опасно! Снова Неруш бил издали и Дона с трудом ногами прижал мяч к песку.

6 мин. Игра выровнялась и сейчас команды отвечают атакой на атаку.

5 мин. Опасно! Медвидь нанес удар по воротам, но неточно

4 мин. Опасно! Неруш пробил во воротам испанцев издали, но немного неточно.

3 мин. ГОЛ!! 1:0! После подачи углового Мейяс открыл счет в матче.

2 мин. Испанцы имеют преимущество, мяч больше у них.

1 мин. Первый удар по воротам украинцев и Неруш отбивает мяч.

1 мин. Испанцы начали с центра поля.

1 мин. Ворота сборной Украины защищает Неруш, У соперников в воротах Дона.

Украинцы играют в желтой форме, испанцы в красных футболках и черных трусах.

Матч начался с опозданием, так как перед ним доигрывали свой поединок Германия и Швейцария.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В воскресенье 27 июня сборная Украины по пляжному футболу проведет финальный матч отборочного турнира чемпионата мира. В португальском городе Назаре ее соперником будет команда Испании.

Обе команды уже обеспечили себе выход в финальный турнир мирового первенства, которое состоится в России в августе. На групповом этапе сборная Украины заняла второе место в группе А, затем в 1/4 финала нанесла поражение Швейцарии 6:5, а в полуфинале одолела хозяев площадки сборную Португалии 1:0. Испанцы тоже заняли второе место в своей группе С. После этого они в четвертьфинале победили Италию 5:4, а в полуфинале обыграли сборную Беларуси 3:1.

Начало матча в 21:30 по киевскому времени. Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Испания – Украина.