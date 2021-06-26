Лужный может возглавить Волынь

Бывший тренер «Динамо» Олег Лужный вскоре может вернуться к активной работе.

Как сообщает источник, 52-летний специалист ведет переговоры с «Волынью». Напомним, что ранее луцкий клуб покинул Василий Сачко.

Отмечается, что Лужный готов возглавит «Волынь», если сможет доукомплектовать клуб, чтобы претендовать на выход в Премьер-лигу.

Последним местом работы Лужного было «Динамо», в 2017-2019 годах он был ассистентом Александра Хацкевича.