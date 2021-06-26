Лужный может возглавить Волынь

Известный тренер договорился с луцким клубом

  • 26.06.2021 17:41
  • 367 просмотров
  • 1 комментарий
Лужный может возглавить Волынь
© Динамомания. Олег Лужный

Бывший тренер «Динамо» Олег Лужный вскоре может вернуться к активной работе.

Как сообщает источник, 52-летний специалист ведет переговоры с «Волынью». Напомним, что ранее луцкий клуб покинул Василий Сачко.

Отмечается, что Лужный готов возглавит «Волынь», если сможет доукомплектовать клуб, чтобы претендовать на выход в Премьер-лигу.

Последним местом работы Лужного было «Динамо», в 2017-2019 годах он был ассистентом Александра Хацкевича.

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Источник — Спортивка

(5 голосов)

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Комментарии
    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 26.06.2021 17:54
    0
    да, Лужный может возглавить Волынь.
    Но может и не возглавить Волынь.
    Где-то так
    Ссылка
    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 26.06.2021 17:54
    0
    да, Лужный может возглавить Волынь.
    Но может и не возглавить Волынь.
    Где-то так
    Ссылка
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