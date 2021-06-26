Лужный может возглавить Волынь

Бывший тренер «Динамо» Олег Лужный вскоре может вернуться к активной работе.
Как сообщает источник, 52-летний специалист ведет переговоры с «Волынью». Напомним, что ранее луцкий клуб покинул Василий Сачко.
Отмечается, что Лужный готов возглавит «Волынь», если сможет доукомплектовать клуб, чтобы претендовать на выход в Премьер-лигу.
Последним местом работы Лужного было «Динамо», в 2017-2019 годах он был ассистентом Александра Хацкевича.
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Источник — Спортивка
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Но может и не возглавить Волынь.
Где-то так
Но может и не возглавить Волынь.
Где-то так
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