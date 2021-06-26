В воскресенье, 27 июня в Севилье состоится матч 1/8 финала Евро-2020 Бельгия – Португалия. Начало – в 22:00 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканалах «Футбол 1», «Футбол 2» и с помощью сервиса Oll.tv.

Бельгия – Португалия. Прогноз и анонс на матч Евро-2020

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Бельгия - Португалия