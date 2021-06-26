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27.06.2021 22:00   ТВ-трансляция: 

Бельгия – Португалия. Прогноз и анонс на матч Евро-2020

Одно из центральных противостояний 1/8 финала чемпионата Европы

  • 26.06.2021 17:05
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Бельгия – Португалия. Прогноз и анонс на матч Евро-2020
© Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 27 июня в Севилье состоится одно из двух центральных противостояний стадии 1/8 финала Евро-2020 – Бельгия против Португалии. Обе команды входят в когорту топ-фаворитов Евро, а португальцы еще и являются действующими чемпионами турнира.

Бельгия

Сборная Бельгии на групповой стадии свой статус одного из главных фаворитов Евро-2020 подтвердила. Подопечные Роберто Мартинеса выиграли свою группу В, набрав максимальное количество очков – 9. Бельгийцы выглядели очень убедительно в матчах с Россией и Финляндией (победы 3:0 и 2:0 соответственно), и испытали проблемы лишь с Данией. В первом тайме скандинавы доминировали на поле, и Бельгии откровенно повезло, что датчане забили только один гол. А уже во втором тайме выход на замену Кевина Де Брюйне полностью перевернул ход встречи.

Сейчас Де Брюйне уже полностью восстановился после травмы, и вместе с Ромелу Лукаку готов вести свою команда к вершинам. И с хавбеком «Манчестер Сити» на поле бельгийцы действительно смотрятся совсем другой командой, которая заставляет забывать о несбалансированности состава и проблемах в обороне.

Правда, с сеткой плей-офф команде Мартинеса не повезло, возможно, больше всех на нынешнем Евро – уже со стадии 1/8 финала их ждет топовый соперник. И дальше проще точно не будет: потенциальные соперники по 1/4 и 1/2 финала – Италия и Франция/Испания соответственно. Пройти такой путь до финала будет настоящим подвигом, но шансы у бельгийцев есть.

Португалия

Тем не менее, соперник бельгийцев, Португалия, имеет еще больше оснований жаловаться на жеребьевку. У них сетка плей-офф ровно настолько же сложная, как и у Бельгии, но при этом Криштиану Роналду и компания в этот плей-офф еще и вышли из «группы смерти», где были Франция, Германия и героические венгры. Несмотря на разгромный счет 3:0, португальцам с ними в первом туре также пришлось изрядно помучаться – счет в том матче был открыт лишь на 84-й минуте.

Что касается очных противостояний с грандами, то с Францией подопечные Фернанду Сантуша провели очень солидный матч. А вот в поединке с Германией португальцы смотрелись очень слабо, попал под каток Бундестима и не сумев ничего ему противопоставить – все могло закончиться хуже, чем 2:4. Игра Португалии на групповом этапе оставила очень двоякое впечатление, и на стадии плей-офф действующим чемпионам нужно прибавлять – как минимум, в стабильности.

Прогноз

Букмекеры в предстоящем матче небольшое предпочтение отдают сборной Бельгии. Мы же считаем, что шансы команд равные. Наша ставка – ничья в основное время, коэффициент – 3,28.

Ориентировочные составы:

Бельгия: Куртуа – Вертонген, Денайер, Алдервейрелд – Тилеманс, Карраско, Де Брюйне, Менье – Эден Азар, Лукаку, Мертенс

Португалия: Руй Патрисиу – Геррейру, Диаш, Фонте, Семеду – Данилу, Моутиньо, Бруну Фернандеш – Роналду, Жота, Бернарду Силва

27 июня, воскресенье

Бельгия – Португалия
Севилья. «Эстадио ла Картуха». 22:00
Прямая ТВ-трансляция – телеканалы «Футбол 1», «Футбол 2», видеосервис OLL.TV 
Арбитр: Феликс Брых (Германия)
БЕЛЬГИЯ — ПОРТУГАЛИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua – 2:2
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Источник — Sport.ua

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