В субботу, 26 июня, национальная сборная команда Украины проведет мероприятия для СМИ перед матчем 1/8 финала Евро-2020 с командой Швеции.
В 11:30 в Украинском медиацентре в гостинице «Комплекс Силва» начнется пресс-конференция с участием футболистов команды – Андрея Ярмоленко и Романа Яремчука.
Пресс-конференция Ярмоленко и Яремчука. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Источник — Sport.ua
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