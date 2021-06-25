САНТУШ: «Боюсь сборную Бельгию? Я выигрывал чемпионат Европы и Лигу наций»

Наставник сборной Португалии спокойно относится к игре с Бельгией

  • 25.06.2021 07:24
  • 840 просмотров
  • 0 комментариев
САНТУШ: «Боюсь сборную Бельгию? Я выигрывал чемпионат Европы и Лигу наций»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш высказался о грядущем противостоянии 1/8 финала Евро-2020 против Бельгии.

«Боюсь ли я? Я выигрывал чемпионат Европы и Лигу наций. Я проигрываю и выигрываю со своими идеями. Если я соберу команду из игроков, которых я, по мнению людей, должен выставить на поле, а мы пропустим 4 гола от Германии, что они скажут тогда? Я должен жить и умирать со своими идеями, а не с идеями других. Мне 66 лет, и критика на меня не влияет, никогда.

Мы претенденты на победу, и я верю, что Португалия может сражаться с лучшими командами. Мы либо верим, что можем победить, либо нет. Мы можем обыграть любого соперника, и я продолжаю с уверенностью утверждать, что ни одна команда не думает, что сможет легко победить нас. И матч с Германией не заставит меня передумать. Из 59 матчей (при Сантуше прим.) мы проиграли в 5. Матч против Германии был одним из худших за все время, что я тренирую команду», — сказал Сантуш.

Матч Бельгия - Португалия состоится 27 июня. Начало встречи в 22:00 по Киеву.

Отметим, что Португалия в рекордный 8-й раз вышла в плей-офф Евро.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — УЕФА

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности