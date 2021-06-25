САНТУШ: «Боюсь сборную Бельгию? Я выигрывал чемпионат Европы и Лигу наций»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш высказался о грядущем противостоянии 1/8 финала Евро-2020 против Бельгии.

«Боюсь ли я? Я выигрывал чемпионат Европы и Лигу наций. Я проигрываю и выигрываю со своими идеями. Если я соберу команду из игроков, которых я, по мнению людей, должен выставить на поле, а мы пропустим 4 гола от Германии, что они скажут тогда? Я должен жить и умирать со своими идеями, а не с идеями других. Мне 66 лет, и критика на меня не влияет, никогда.

Мы претенденты на победу, и я верю, что Португалия может сражаться с лучшими командами. Мы либо верим, что можем победить, либо нет. Мы можем обыграть любого соперника, и я продолжаю с уверенностью утверждать, что ни одна команда не думает, что сможет легко победить нас. И матч с Германией не заставит меня передумать. Из 59 матчей (при Сантуше прим.) мы проиграли в 5. Матч против Германии был одним из худших за все время, что я тренирую команду», — сказал Сантуш.

Матч Бельгия - Португалия состоится 27 июня. Начало встречи в 22:00 по Киеву.

Отметим, что Португалия в рекордный 8-й раз вышла в плей-офф Евро.