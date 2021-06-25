ФОТО. Три титула, опыт и благодарность. Клейтон попрощался с Динамо

За год в киевском «Динамо» бразильский форвард провел 1 матч в УПЛ

  • 25.06.2021 00:23
  • 294 просмотра
  • 1 комментарий
ФОТО. Три титула, опыт и благодарность. Клейтон попрощался с Динамо
© ФК Динамо Киев. Клейтон

Нападающий Клейтон получил статус свободного агента и покинул киевское «Динамо».

Бразильский форвард попрощался с клубом, написав в соцсетях: «Я заканчиваю свою связь с «Динамо» с тремя титулами, огромным опытом обучения и благодарностью за мой первый сезон в Европе с большим успехом. Спасибо, «Динамо», успехов и храни вас Бог».

Напомним, южноамериканский игрок подписал контракт с «Динамо» в октябре 2020 года. В январе 2021 года получил повреждение задней поверхности бедра и некоторое время залечивал травму.

В прошлом сезоне Клейтон принял участие в одном поединке «Динамо», отметившись голевой передачей. Это было 1 мая 2021 года в игре против «Ворсклы» (5:1). Клейтон вместе с киевлянами выиграл три трофея: УПЛ, Кубок и Суперкубок Украины.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Facebook

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Kapitoshka
    online
      Kapitoshka, 25.06.2021 00:43
    -1
    Як так !? 1матч а трофея три ???
    Прям мокшанське прислів'я - "Пришол, увидел, победил"
    Виходить цей набожний пасажир получив ще й не кислі преміальні , не враховуючи щомісячну платню!!!
    Ссылка
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности