ФОТО. Три титула, опыт и благодарность. Клейтон попрощался с Динамо

Нападающий Клейтон получил статус свободного агента и покинул киевское «Динамо».
Бразильский форвард попрощался с клубом, написав в соцсетях: «Я заканчиваю свою связь с «Динамо» с тремя титулами, огромным опытом обучения и благодарностью за мой первый сезон в Европе с большим успехом. Спасибо, «Динамо», успехов и храни вас Бог».
Напомним, южноамериканский игрок подписал контракт с «Динамо» в октябре 2020 года. В январе 2021 года получил повреждение задней поверхности бедра и некоторое время залечивал травму.
В прошлом сезоне Клейтон принял участие в одном поединке «Динамо», отметившись голевой передачей. Это было 1 мая 2021 года в игре против «Ворсклы» (5:1). Клейтон вместе с киевлянами выиграл три трофея: УПЛ, Кубок и Суперкубок Украины.
Источник — Facebook
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Прям мокшанське прислів'я - "Пришол, увидел, победил"
Виходить цей набожний пасажир получив ще й не кислі преміальні , не враховуючи щомісячну платню!!!
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