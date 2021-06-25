ФОТО. Три титула, опыт и благодарность. Клейтон попрощался с Динамо

Нападающий Клейтон получил статус свободного агента и покинул киевское «Динамо».

Бразильский форвард попрощался с клубом, написав в соцсетях: «Я заканчиваю свою связь с «Динамо» с тремя титулами, огромным опытом обучения и благодарностью за мой первый сезон в Европе с большим успехом. Спасибо, «Динамо», успехов и храни вас Бог».

Напомним, южноамериканский игрок подписал контракт с «Динамо» в октябре 2020 года. В январе 2021 года получил повреждение задней поверхности бедра и некоторое время залечивал травму.

В прошлом сезоне Клейтон принял участие в одном поединке «Динамо», отметившись голевой передачей. Это было 1 мая 2021 года в игре против «Ворсклы» (5:1). Клейтон вместе с киевлянами выиграл три трофея: УПЛ, Кубок и Суперкубок Украины.