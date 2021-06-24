ТаТоТаке. Что делать со шведами, еще одни Карпаты?!

Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив в шоке от того, сколько фарта у Андрея Шевченко - так выйти в плей-офф мог только он. Анализируем и ищем силу и слабость Швеции - обещаем, что нам точно будет удобнее, чем с Австрией.
Кроме того в выпуске - еще один клуб серии А, который хочет Супрягу, создание новых (!) Карпат, странное поведение Зари.
0.00 Анонс
2.29 Философия Спиваковского
3.34 Украина стала хорошей командой?
5.39 Шевченко - бессмертный
6.46 Главная сила и слабость Швеции
8.26 Мы лучше шведов во всем!
11.18 Кто сыграет в старте?
13.28 А что с физикой?
14.13 Почему Миколенко кричал на Яремчука? 16.00 Миколенко - главный провал на Евро?
19.16 Спиваковский намекает на страшное
20.02 А что Супряга? Есть инсайд о серии А
23.43 Новые детали эпопеи Карпат
28.21 Абсурдная поведение Зари
29.22 Ставка от Сенькива
28.45 Прощание
30.10 Бекстейдж
Источник — ТаТоТаке
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