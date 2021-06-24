ТаТоТаке. Что делать со шведами, еще одни Карпаты?!

Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив в шоке от того, сколько фарта у Андрея Шевченко - так выйти в плей-офф мог только он. Анализируем и ищем силу и слабость Швеции - обещаем, что нам точно будет удобнее, чем с Австрией.

Кроме того в выпуске - еще один клуб серии А, который хочет Супрягу, создание новых (!) Карпат, странное поведение Зари.

0.00 Анонс

2.29 Философия Спиваковского

3.34 Украина стала хорошей командой?

5.39 Шевченко - бессмертный

6.46 Главная сила и слабость Швеции

8.26 Мы лучше шведов во всем!

11.18 Кто сыграет в старте?

13.28 А что с физикой?

14.13 Почему Миколенко кричал на Яремчука? 16.00 Миколенко - главный провал на Евро?

19.16 Спиваковский намекает на страшное

20.02 А что Супряга? Есть инсайд о серии А

23.43 Новые детали эпопеи Карпат

28.21 Абсурдная поведение Зари

29.22 Ставка от Сенькива

28.45 Прощание

30.10 Бекстейдж