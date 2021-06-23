Португалия - Франция. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Фрагменты матча заключительного тура Евро-2020 между Португалией и Францией. В новости будут появляться лучшие моменты и голы поединка.
В другом матче Германия сыграет с Венгрией.
Ситуация в группе
1. Франция - 4
2. Германия - 3
3. Португалия - 3
4. Венгрия - 1
Португалия - Франция 1:0. Гол Роналду
События матча
|45'
|ГОЛ ! С пенальти забил Карим Бензема (Франция).
|31'
|ГОЛ ! С пенальти забил Криштиану Роналду (Португалия).
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Источник — Sport.ua
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