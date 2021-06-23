ВИДЕО. Дубль Левандовски. Польша отыграла два мяча у Швеции

24 июня в матче третьего тура Евро-2020 играют сборные Швеции и Польши.
Во втором тайме Швеция и Польша обменялись голами. Второй гол забил Форсберг, а затем дубль оформил Левандовски.
2:0. Форсберг, 59 мин.
2:1. Левандовски, 61 мин.
2:2. Левандовски, 84 мин.
Видео ожидается.
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Источник — Sport.ua
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