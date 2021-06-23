ВИДЕО. Дубль Левандовски. Польша отыграла два мяча у Швеции

24 июня в матче третьего тура Евро-2020 играют сборные Швеции и Польши

  • 23.06.2021 20:45
  • 2703 просмотра
  • 3 комментария
ВИДЕО. Дубль Левандовски. Польша отыграла два мяча у Швеции
© Getty Images/Global Images Ukraine

24 июня в матче третьего тура Евро-2020 играют сборные Швеции и Польши.

Во втором тайме Швеция и Польша обменялись голами. Второй гол забил Форсберг, а затем дубль оформил Левандовски.

2:0. Форсберг, 59 мин.

2:1. Левандовски, 61 мин.

2:2. Левандовски, 84 мин.

Видео ожидается.

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Источник — Sport.ua

(10 голосов)

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Комментарии
    Віктор Савчук
    online
      Віктор Савчук, 23.06.2021 21:05
    0
    Сценарій практично такий самий як у грі Голандія - Україна.
    Ссылка
    Віктор Савчук
    online
      Віктор Савчук, 23.06.2021 21:04
    0
    Сценарій практично такий самий як у грі Голандія - Україна.
    Ссылка
    Віктор Савчук
    online
      Віктор Савчук, 23.06.2021 21:04
    0
    Сценарій практично такий самий як у грі Голандія - Україна.
    Ссылка
    Віктор Савчук
    online
      Віктор Савчук, 23.06.2021 21:05
    0
    Сценарій практично такий самий як у грі Голандія - Україна.
    Ссылка
    Віктор Савчук
    online
      Віктор Савчук, 23.06.2021 21:04
    0
    Сценарій практично такий самий як у грі Голандія - Україна.
    Ссылка
    Віктор Савчук
    online
      Віктор Савчук, 23.06.2021 21:04
    0
    Сценарій практично такий самий як у грі Голандія - Україна.
    Ссылка
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