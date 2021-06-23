24 июня в матче третьего тура Евро-2020 сошлись сборные Швеции и Польши.
Поединок проходит в Санкт-Петербурге и начался в 19:00 по киевскому времени.
В прямом эфире поединок показывает телеканал «Футбол 2», а также видеосервис OLL.TV.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Швеция – Польша. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ГОЛ! 1:0. Форсберг, 2 мин.
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Источник — Sport.ua
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