23 июня в матче третьего тура Евро-2020 сойдутся сборные Словакии и Испании.
Поединок пройдет в Севилье и начнется в 19:00 по киевскому времени.
В прямом эфире поединок покажет телеканал «Футбол 1», а также видеосервис OLL.TV.
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Словакия – Испания. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Незабитый пенальти, Мората, 12 мин.
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Источник — Sport.ua
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