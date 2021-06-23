Виктор ЛЕОНЕНКО: «Модрич — дедушка, дедушке уже на рыбалку нужно»

Бывший форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко поделился мнением о 35-летнем полузащитнике сборной Хорватии Луке Модриче.

В поединке группового этапа Евро-2020 против Шотландии (3:1) Модрич забил на 62-й минуте, сделав счет 2:1 в пользу своей команды.

«В первом тайме меня не покидало ощущение, что Модрич — дедушка, дедушка «наелся», дедушке уже на рыбалку нужно. Не было легкого, взрывного, динамичного Луки Модрича, он тяжело дышал, может, погода, но он раз — и забил гол», — отметил Леоненко.

Ранее сообщалось, что Модрич одновременно является самым молодым и самым старым автором голов Хорватии в рамках чемпионатов Европы.