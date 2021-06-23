Виктор ЛЕОНЕНКО: «Модрич — дедушка, дедушке уже на рыбалку нужно»

Специалист поделился впечатлениями от игры опытного полузащитника сборной Хорватии

  • 23.06.2021 15:28
  • 2326 просмотров
  • 3 комментария
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Модрич — дедушка, дедушке уже на рыбалку нужно»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко поделился мнением о 35-летнем полузащитнике сборной Хорватии Луке Модриче.

В поединке группового этапа Евро-2020 против Шотландии (3:1) Модрич забил на 62-й минуте, сделав счет 2:1 в пользу своей команды.

«В первом тайме меня не покидало ощущение, что Модрич — дедушка, дедушка «наелся», дедушке уже на рыбалку нужно. Не было легкого, взрывного, динамичного Луки Модрича, он тяжело дышал, может, погода, но он раз — и забил гол», — отметил Леоненко.

Ранее сообщалось, что Модрич одновременно является самым молодым и самым старым автором голов Хорватии в рамках чемпионатов Европы.

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Источник — Футбол 1/2/3

(15 голосов)

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Комментарии
    Сергій Леонідович Литвиненко
    online
      Сергій Леонідович Литвиненко, 23.06.2021 16:20
    +1
    Алексей Юрченко, 23.06.2021 16:05
    Этот "дед" был одним из лучших, какие претензии к нему, вел игру тащил команду забил гол. Да, может это уже его финальный аккорд, но он на самом высоком уровне, и вовсе не баласт. А Леоненко эксперт на смех курам.
    Ох помню жирнож...ого эксперта в 28 лет за ЦСКА Вот это был нападач
    Ссылка
    Алексей Юрченко
    online
      Алексей Юрченко, 23.06.2021 16:05
    +3
    Этот "дед" был одним из лучших, какие претензии к нему, вел игру тащил команду забил гол. Да, может это уже его финальный аккорд, но он на самом высоком уровне, и вовсе не баласт. А Леоненко эксперт на смех курам.
    Ссылка
    movkli
    online
      movkli, 23.06.2021 15:35
    +3
    или пиво с котами пить
    Ссылка
    Алексей Юрченко
    online
      Алексей Юрченко, 23.06.2021 16:05
    +3
    Этот "дед" был одним из лучших, какие претензии к нему, вел игру тащил команду забил гол. Да, может это уже его финальный аккорд, но он на самом высоком уровне, и вовсе не баласт. А Леоненко эксперт на смех курам.
    Ссылка
    movkli
    online
      movkli, 23.06.2021 15:35
    +3
    или пиво с котами пить
    Ссылка
    Сергій Леонідович Литвиненко
    online
      Сергій Леонідович Литвиненко, 23.06.2021 16:20
    +1
    Алексей Юрченко, 23.06.2021 16:05
    Этот "дед" был одним из лучших, какие претензии к нему, вел игру тащил команду забил гол. Да, может это уже его финальный аккорд, но он на самом высоком уровне, и вовсе не баласт. А Леоненко эксперт на смех курам.
    Ох помню жирнож...ого эксперта в 28 лет за ЦСКА Вот это был нападач
    Ссылка
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