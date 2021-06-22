Хорватия – Шотландия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

22 июня в матче третьего тура Евро-2020 сошлись сборные Хорватии и Шотландии.
Поединок проходит в Глазго, игра началась в 22:00 по киевскому времени.
Если в этом матче будет зафиксирована ничья, то Украина выйдет в 1/8 финала.
В прямом эфире поединок показывает телеканал «Футбол 1», а также видеосервис OLL.TV.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Хорватия – Шотландия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ГОЛ! 1:0. Никола Влашич, 17 мин.
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Источник — Sport.ua
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