Хорватия – Шотландия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

22 июня в матче третьего тура Евро-2020 сошлись сборные Хорватии и Шотландии.

Поединок проходит в Глазго, игра началась в 22:00 по киевскому времени.

Если в этом матче будет зафиксирована ничья, то Украина выйдет в 1/8 финала.

В прямом эфире поединок показывает телеканал «Футбол 1», а также видеосервис OLL.TV.

Хорватия – Шотландия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ГОЛ! 1:0. Никола Влашич, 17 мин.