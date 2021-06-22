21 июня в матче третьего тура Евро-2020 сошлись сборные Финляндии и Бельгии.
Поединок проходит в Санкт-Петербурге, игра началась в 22:00 по киевскому времени.
В прямом эфире поединок показывает телеканал ТРК «Украина», а также видеосервисы OLL.TV и MEGOGO.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Финляндия – Бельгия. Видео голов и обзор матча.
ГОЛ! 0:1. Градецки, 74 мин (автогол)
ГОЛ! 0:2. Лукаку, 81 мин.
Видеообзор первого тайма.
События матча
|81'
|ГОЛ ! Мяч забил Ромелу Лукаку (Бельгия).
|74'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Лукаш Градецки (Финляндия).
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Источник — Sport.ua
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