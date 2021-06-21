В понедельник, 21 июня в Копенгагене проходит матч третьего тура Евро-2020 Россия – Дания. Начало – в 22:00 по Киеву.
Составы команд:
Россия: Сафонов – Дивеев, Джикия, Кудряшов – Марио Фернандес, Оздоев, Зобнин, Кузяев – А. Миранчук, Головин, Дзюба
Дания: Шмайхель – Вестергор, Кьер, Кристенсен – Мэле, Дилэйни, Хойбьерг, Васс – Дамсгор, Поульсен, Брэйтуэйт
Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
0:1 - Дамсгор, 38-я минута:
Обзор первого тайма:
События матча
|70'
|ГОЛ ! С пенальти забил Артем Дзюба (Россия).
|59'
|ГОЛ ! Мяч забил Юссуф Поульсен (Дания).
|38'
|ГОЛ ! Мяч забил Миккель Дамсгор (Дания).
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Источник — Sport.ua
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