Россия
1 : 2
Дания
74’   ТВ-трансляция: 

Россия – Дания. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Обзор матча третьего тура Евро-2020

  • 21.06.2021 23:09
  • 9310 просмотров
  • 1 комментарий
Россия – Дания. Видео голов и обзор матча (обновляется)
© Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 21 июня в Копенгагене проходит матч третьего тура Евро-2020 Россия – Дания. Начало – в 22:00 по Киеву.

Составы команд:

Россия: Сафонов – Дивеев, Джикия, Кудряшов – Марио Фернандес, Оздоев, Зобнин, Кузяев – А. Миранчук, Головин, Дзюба

Дания: Шмайхель – Вестергор, Кьер, Кристенсен – Мэле, Дилэйни, Хойбьерг, Васс – Дамсгор, Поульсен, Брэйтуэйт

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

0:1 - Дамсгор, 38-я минута:

Обзор первого тайма:

События матча
70' ГОЛ ! С пенальти забил Артем Дзюба (Россия).
59' ГОЛ ! Мяч забил Юссуф Поульсен (Дания).
38' ГОЛ ! Мяч забил Миккель Дамсгор (Дания).
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Источник — Sport.ua

(33 голоса)

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Комментарии
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 21.06.2021 23:18
    0
    каци радують
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 21.06.2021 23:18
    0
    каци радують
    Ссылка
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