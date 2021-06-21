Надеемся на чудо! Итоги группы C: что нужно Украине для выхода в плей-офф

21 июня завершился турнир группы C на Евро-2020.
Нидерланды заняли первое место (9 очков), Австрия – вторая (6 баллов), Украина заняла 3-е место (3 пункта).
Напомним, что в плей-офф выходят победители групп, вторые места, а также 4 из 6 команд, которые займут 3-ю позицию.
- В рейтинге третьих мест у Украины – 3 очка и разница мячей 4–5.
Таким образом, надо, чтобы хотя бы в двух группах сборные на 3-й позиции имели показатели хуже, чем у команды Шевченко.
Группа A уже отпадает (у Швейцарии 4 очка). Надежда на группу B! Поможет поражение России или Финляндии. Есть намек в группе D – надо, чтобы Хорватия и Шотландия сыграли вничью!
Очень хорошие возможности по группе E – в тройке Словакия (3 очка), Испания (2), Польша (1) вполне вероятно, что две команды не наберут больше трех очков. А вот по группе F шансов мало – Германия и Португалия уже имеют по 3 очка и положительную разницу мячей.
Если Украина все-таки пройдет с 3-го места в 1/8 финала, то ее соперником будет победитель группы E или F.
Евро-2020
Группа C. 3-й тур, 21 июня
- Северная Македония – Нидерланды – 0:3
- Украина – Австрия – 0:1
Турнирные таблицы
Николай Степанюк, Sport.ua
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А что нам делать 1/8 ?
Вернее, что с нами будут делать в 1/8?
1. Италия.
2. Швеция/Испания.
3. Германия/Франция/Португалия.
?????
Французы или испанцы нас вынесут.
Инвалиды.
А что нам делать 1/8 ?
Вернее, что с нами будут делать в 1/8?
1. Италия.
2. Швеция/Испания.
3. Германия/Франция/Португалия.
?????
*И опередить, с 3 очками и разницей -1, третье место в группе В.
Для этого нужно только Поражение финнов, тут думаю проблем не будет.
** А потом молится на ничью D Хорватия - Шотландия....
*** А потом болеть лучше за победу шведов с поляками. Или на крайняк ничью.
И топить за победу Испании со словаками.
///
И тогда с третьего места можно на Швецию/Испанию или на победителя группы смерти Германия/Франция/Португалия.
Инвалиды.
А что нам делать 1/8 ?
Вернее, что с нами будут делать в 1/8?
1. Италия.
2. Швеция/Испания.
3. Германия/Франция/Португалия.
?????
*И опередить, с 3 очками и разницей -1, третье место в группе В.
Для этого нужно только Поражение финнов, тут думаю проблем не будет.
** А потом молится на ничью D Хорватия - Шотландия....
*** А потом болеть лучше за победу шведов с поляками. Или на крайняк ничью.
И топить за победу Испании со словаками.
///
И тогда с третьего места можно на Швецию/Испанию или на победителя группы смерти Германия/Франция/Португалия.
А что нам делать 1/8 ?
Вернее, что с нами будут делать в 1/8?
1. Италия.
2. Швеция/Испания.
3. Германия/Франция/Португалия.
?????
Французы или испанцы нас вынесут.
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