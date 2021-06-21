Надеемся на чудо! Итоги группы C: что нужно Украине для выхода в плей-офф

Шансы у команды Шевченко не очень большие, но они пока еще сохраняются

  • 21.06.2021 21:00
  • 8059 просмотров
  • 19 комментариев
Надеемся на чудо! Итоги группы C: что нужно Украине для выхода в плей-офф
© Getty Images/Global Images Ukraine

21 июня завершился турнир группы C на Евро-2020

Нидерланды заняли первое место (9 очков), Австрия – вторая (6 баллов), Украина заняла 3-е место (3 пункта).

Напомним, что в плей-офф выходят победители групп, вторые места, а также 4 из 6 команд, которые займут 3-ю позицию.

  • В рейтинге третьих мест у Украины – 3 очка и разница мячей 45.

Таким образом, надо, чтобы хотя бы в двух группах сборные на 3-й позиции имели показатели хуже, чем у команды Шевченко.

Группа A уже отпадает (у Швейцарии 4 очка). Надежда на группу B! Поможет поражение России или Финляндии. Есть намек в группе D – надо, чтобы Хорватия и Шотландия сыграли вничью!

Очень хорошие возможности по группе E – в тройке Словакия (3 очка), Испания (2), Польша (1) вполне вероятно, что две команды не наберут больше трех очков. А вот по группе F шансов мало – Германия и Португалия уже имеют по 3 очка и положительную разницу мячей.

Если Украина все-таки пройдет с 3-го места в 1/8 финала, то ее соперником будет победитель группы E или F.

Евро-2020

Группа C. 3-й тур, 21 июня

  • Северная Македония – Нидерланды – 0:3
  • Украина – Австрия – 0:1

Турнирные таблицы

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Николай Степанюк, Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    axylinam
    online
      axylinam, 21.06.2021 21:12
    0
    Пока команда была на сборах, наш Шевченко кувыркался в вип ложе вместе с ближайшим соратником и кошельком кремлёвского карлика абрамовичем
    Ссылка
    Юра Илюк
    online
      Юра Илюк, 21.06.2021 21:12
    0
    euro2012_za_2012euro, 21.06.2021 21:04
    Верим в команду!!!
    А что нам делать 1/8 ?
    Вернее, что с нами будут делать в 1/8?
    1. Италия.
    2. Швеция/Испания.
    3. Германия/Франция/Португалия.
    ?????
    Думаю группы E или D может или C навылет
    Ссылка
    rasta13
    online
      rasta13, 21.06.2021 21:12
    0
    Олексій Коваль, 21.06.2021 21:09
    Наши - лучшие! Это аксиома! Как бы там ни было, но Украина самая лучшая!
    Да, за сборную нужно болеть до конца не смотря на результат!
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 21.06.2021 21:10
    +1
    Перетренірована збірна, вони фізично здохли в перші 10хв, привіт Шева і ко!!! Для чого виходити далі, щоб стояти в грі з Шведами чи Іспанцями? Щоб їм штук 7 закинули?
    Ссылка
    Don Sergio
    online
      Don Sergio, 21.06.2021 21:10
    0
    Нам бы швецию, есть шанс выйти на них
    Ссылка
    rasta13
    online
      rasta13, 21.06.2021 21:10
    -2
    Грех жаловаться все мы прекрасно понимали что у нас не топова сборная, даже Австрийцы сильнее нас в этом матче были на голову. Мы сыграли на евро и даже один раз победили, это уже рекорд по сравнению с прошлым евро.
    Ссылка
    Олексій Коваль
    online
      Олексій Коваль, 21.06.2021 21:09
    +1
    Наши - лучшие! Это аксиома! Как бы там ни было, но Украина самая лучшая!
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 21.06.2021 21:09
    0
    Batya, 21.06.2021 21:07
    Шеву зробили, як синка... у перерві Зіна мінус. Маліна мінус, Стьпа плюс, ДОВБИК плюс.. не БУРАТІНО, А ДОВБИК
    Почему-то именно таких замен тоже ждал …
    Ссылка
    Batya
    online
      Batya, 21.06.2021 21:07
    0
    Шеву зробили, як синка... у перерві Зіна мінус. Маліна мінус, Стьпа плюс, ДОВБИК плюс.. не БУРАТІНО, А ДОВБИК
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 21.06.2021 21:07
    +3
    Опять поехали на увеселительную прогулку, а мы тут расклады считаем. Пусть домой едут, а тренер Шевченко на Лондон.
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 21.06.2021 21:06
    -1
    украина с не до тренером мистером ээээ--не заслуживает места в плей-офф
    Ссылка
    nika007
    online
      nika007, 21.06.2021 21:06
    +1
    Судя по сегодняшней игре сборная Украины не хотела побеждать Австрию а расчёт был сыграть со Шведами вместо одного из главных фаворитов по игре тут Итальянцев, Шева молорик стратег
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 21.06.2021 21:06
    0
    Шансы на проход в 1/8 есть - но с такой игрой разве что с Швецией будут шансы.
    Французы или испанцы нас вынесут.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 21.06.2021 21:05
    +2
    Австрия давала шансы и сама не забивала.
    Инвалиды.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 21.06.2021 21:04
    +1
    Верим в команду!!!
    А что нам делать 1/8 ?
    Вернее, что с нами будут делать в 1/8?
    1. Италия.
    2. Швеция/Испания.
    3. Германия/Франция/Португалия.
    ?????
    Ссылка
    Nordenus
    online
      Nordenus, 21.06.2021 21:03
    +2
    С такой физической подготовкой тут как бы уже все... сборная мертвая. Шева молодец конечно, когда решил начать подготовку к Евро за месяц до турнира.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 21.06.2021 21:03
    +1
    У Украины ещё есть шанс попасть в 1/8.
    *И опередить, с 3 очками и разницей -1, третье место в группе В.
    Для этого нужно только Поражение финнов, тут думаю проблем не будет.
    ** А потом молится на ничью D Хорватия - Шотландия....
    *** А потом болеть лучше за победу шведов с поляками. Или на крайняк ничью.
    И топить за победу Испании со словаками.
    ///
    И тогда с третьего места можно на Швецию/Испанию или на победителя группы смерти Германия/Франция/Португалия.
    Ссылка
    Mr.Value
    online
      Mr.Value, 21.06.2021 21:03
    +7
    А смысл ? С такой игрой нас даже Швеция порвёт
    Ссылка
    Juzik
    online
      Juzik, 21.06.2021 21:01
    +3
    Да хрен куда пройдет эта сборная....
    Ссылка
    Mr.Value
    online
      Mr.Value, 21.06.2021 21:03
    +7
    А смысл ? С такой игрой нас даже Швеция порвёт
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 21.06.2021 21:07
    +3
    Опять поехали на увеселительную прогулку, а мы тут расклады считаем. Пусть домой едут, а тренер Шевченко на Лондон.
    Ссылка
    Juzik
    online
      Juzik, 21.06.2021 21:01
    +3
    Да хрен куда пройдет эта сборная....
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 21.06.2021 21:05
    +2
    Австрия давала шансы и сама не забивала.
    Инвалиды.
    Ссылка
    Nordenus
    online
      Nordenus, 21.06.2021 21:03
    +2
    С такой физической подготовкой тут как бы уже все... сборная мертвая. Шева молодец конечно, когда решил начать подготовку к Евро за месяц до турнира.
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 21.06.2021 21:10
    +1
    Перетренірована збірна, вони фізично здохли в перші 10хв, привіт Шева і ко!!! Для чого виходити далі, щоб стояти в грі з Шведами чи Іспанцями? Щоб їм штук 7 закинули?
    Ссылка
    Олексій Коваль
    online
      Олексій Коваль, 21.06.2021 21:09
    +1
    Наши - лучшие! Это аксиома! Как бы там ни было, но Украина самая лучшая!
    Ссылка
    nika007
    online
      nika007, 21.06.2021 21:06
    +1
    Судя по сегодняшней игре сборная Украины не хотела побеждать Австрию а расчёт был сыграть со Шведами вместо одного из главных фаворитов по игре тут Итальянцев, Шева молорик стратег
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 21.06.2021 21:04
    +1
    Верим в команду!!!
    А что нам делать 1/8 ?
    Вернее, что с нами будут делать в 1/8?
    1. Италия.
    2. Швеция/Испания.
    3. Германия/Франция/Португалия.
    ?????
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 21.06.2021 21:03
    +1
    У Украины ещё есть шанс попасть в 1/8.
    *И опередить, с 3 очками и разницей -1, третье место в группе В.
    Для этого нужно только Поражение финнов, тут думаю проблем не будет.
    ** А потом молится на ничью D Хорватия - Шотландия....
    *** А потом болеть лучше за победу шведов с поляками. Или на крайняк ничью.
    И топить за победу Испании со словаками.
    ///
    И тогда с третьего места можно на Швецию/Испанию или на победителя группы смерти Германия/Франция/Португалия.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 21.06.2021 21:12
    0
    Пока команда была на сборах, наш Шевченко кувыркался в вип ложе вместе с ближайшим соратником и кошельком кремлёвского карлика абрамовичем
    Ссылка
    Юра Илюк
    online
      Юра Илюк, 21.06.2021 21:12
    0
    euro2012_za_2012euro, 21.06.2021 21:04
    Верим в команду!!!
    А что нам делать 1/8 ?
    Вернее, что с нами будут делать в 1/8?
    1. Италия.
    2. Швеция/Испания.
    3. Германия/Франция/Португалия.
    ?????
    Думаю группы E или D может или C навылет
    Ссылка
    rasta13
    online
      rasta13, 21.06.2021 21:12
    0
    Олексій Коваль, 21.06.2021 21:09
    Наши - лучшие! Это аксиома! Как бы там ни было, но Украина самая лучшая!
    Да, за сборную нужно болеть до конца не смотря на результат!
    Ссылка
    Don Sergio
    online
      Don Sergio, 21.06.2021 21:10
    0
    Нам бы швецию, есть шанс выйти на них
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 21.06.2021 21:09
    0
    Batya, 21.06.2021 21:07
    Шеву зробили, як синка... у перерві Зіна мінус. Маліна мінус, Стьпа плюс, ДОВБИК плюс.. не БУРАТІНО, А ДОВБИК
    Почему-то именно таких замен тоже ждал …
    Ссылка
    Batya
    online
      Batya, 21.06.2021 21:07
    0
    Шеву зробили, як синка... у перерві Зіна мінус. Маліна мінус, Стьпа плюс, ДОВБИК плюс.. не БУРАТІНО, А ДОВБИК
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 21.06.2021 21:06
    0
    Шансы на проход в 1/8 есть - но с такой игрой разве что с Швецией будут шансы.
    Французы или испанцы нас вынесут.
    Ссылка
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