Надеемся на чудо! Итоги группы C: что нужно Украине для выхода в плей-офф

21 июня завершился турнир группы C на Евро-2020.

Нидерланды заняли первое место (9 очков), Австрия – вторая (6 баллов), Украина заняла 3-е место (3 пункта).

Напомним, что в плей-офф выходят победители групп, вторые места, а также 4 из 6 команд, которые займут 3-ю позицию.

В рейтинге третьих мест у Украины – 3 очка и разница мячей 4–5.

Таким образом, надо, чтобы хотя бы в двух группах сборные на 3-й позиции имели показатели хуже, чем у команды Шевченко.

Группа A уже отпадает (у Швейцарии 4 очка). Надежда на группу B! Поможет поражение России или Финляндии. Есть намек в группе D – надо, чтобы Хорватия и Шотландия сыграли вничью!

Очень хорошие возможности по группе E – в тройке Словакия (3 очка), Испания (2), Польша (1) вполне вероятно, что две команды не наберут больше трех очков. А вот по группе F шансов мало – Германия и Португалия уже имеют по 3 очка и положительную разницу мячей.

Если Украина все-таки пройдет с 3-го места в 1/8 финала, то ее соперником будет победитель группы E или F.

Евро-2020

Группа C. 3-й тур, 21 июня

Северная Македония – Нидерланды – 0:3

Украина – Австрия – 0:1

Турнирные таблицы