21 июня в матче третьего тура Евро-2020 сойдутся сборные Северной Македонии и Нидерландов.
Поединок пройдет в Амстердаме и начнется в 19:00 по киевскому времени.
В прямом эфире поединок покажет телеканал «Футбол 1», а также видеосервис OLL.TV.
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Северная Македония – Нидерланды. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ГОЛ! 0:1. Депай, 24 мин.
Видеообзор первого тайма.
ГОЛ! 0:2. Вейналдум, 51 мин.
ГОЛ! 0:3. Вейналдум, 58 мин.
События матча
|58'
|ГОЛ ! Мяч забил Жоржиньо Вейналдум (Нидерланды).
|51'
|ГОЛ ! Мяч забил Жоржиньо Вейналдум (Нидерланды).
|24'
|ГОЛ ! Мяч забил Мемфис Депай (Нидерланды).
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Источник — Sport.ua
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