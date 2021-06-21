УКРАИНА
0 : 1
Австрия
21.06.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Украина – Австрия – 1:0. Видео гола Баумгартнера и обзор матча

Смотрите видеообзор матча третьего тура Евро-2020

  • 21.06.2021 21:10
  • 14761 просмотр
  • 4 комментария
Украина – Австрия – 1:0. Видео гола Баумгартнера и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

21 июня в матче третьего тура Евро-2020 сошлись сборные Украины и Австрии.

Поединок проходит в Бухаресте, игра началась в 19:00 по киевскому времени.

Для выхода в 1/8 финала команде Андрея Шевченко нужна победа или ничья.

В прямом эфире поединок показывает телеканал ТРК «Украина», а также видеосервисы OLL.TV и MEGOGO.

Украина – Австрия. Видео голов и обзор матча.

ГОЛ! 0:1. Кристоф Баумгартнер, 21 мин.

Видеообзор первого тайма.

События матча
21' ГОЛ ! Мяч забил Кристоф Баумгартнер (Австрия).
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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 21.06.2021 21:40
    0
    Админ! ПРОСНИСЬ и исправь заголовок статьи! Ибо редакторы ресурса - в полном "ауте"...
    А с такой игрой наших - и мы все - там же.
    Ссылка
    Vladimir-Kharkiv
    online
      Vladimir-Kharkiv, 21.06.2021 21:28
    +2
    Украина – Австрия – 1:0. Видео гола Баумгартнера и обзор матча набухались с горя???
    Ссылка
    Володимир Пилипчук
    online
      Володимир Пилипчук, 21.06.2021 20:59
    -2
    Забарний чайник !!!
    Ссылка
    anachar
    online
      anachar, 21.06.2021 20:58
    0
    ДЕРЬМО!!!!!
    Ссылка
    Vladimir-Kharkiv
    online
      Vladimir-Kharkiv, 21.06.2021 21:28
    +2
    Украина – Австрия – 1:0. Видео гола Баумгартнера и обзор матча набухались с горя???
    Ссылка
    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 21.06.2021 21:40
    0
    Админ! ПРОСНИСЬ и исправь заголовок статьи! Ибо редакторы ресурса - в полном "ауте"...
    А с такой игрой наших - и мы все - там же.
    Ссылка
    anachar
    online
      anachar, 21.06.2021 20:58
    0
    ДЕРЬМО!!!!!
    Ссылка
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