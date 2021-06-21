21 июня в матче третьего тура Евро-2020 сошлись сборные Украины и Австрии.

Поединок проходит в Бухаресте, игра началась в 19:00 по киевскому времени.

Для выхода в 1/8 финала команде Андрея Шевченко нужна победа или ничья.

В прямом эфире поединок показывает телеканал ТРК «Украина», а также видеосервисы OLL.TV и MEGOGO.

Украина – Австрия. Видео голов и обзор матча.

ГОЛ! 0:1. Кристоф Баумгартнер, 21 мин.

Видеообзор первого тайма.