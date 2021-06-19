Сегодня, 19 июня в Мюнхене проходит матч второго тура Евро-2020 в группе F – Португалия против Германии. Начало – в 19:00 по Киеву.
Составы команд:
Португалия: Руй Патрисиу – Семеду, Пепе, Рубен Диаш, Геррейру – Бруну Фернандеш, Данилу, Вильям Карвалью – Роналду, Бернарду Силва, Диогу Жота
Германия: Нойер – Гозенс, Хуммельс, Рюдигер, Гинтер – Киммих, Кроос, Гюндоган, Хаверц, Мюллер - Гнабри
Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
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Источник — Sport.ua
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