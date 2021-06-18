18 июня в Санкт-Петербурге проходит матч второго тура Евро-2020 в группе Е между Швецией и Словакией. Начало – в 16:00 по Киеву.
Составы команд:
Швеция: Ольсен – Аугустинссон, Даниэльсон, Линделеф, Люстиг – Форсберг, Экдаль, Ольссон, Ларссон – Исак, Берг.
Запасные: Юнссон, Нордфельдт, Бенгтссон, Свенссон, Хеландер, Сема, Крафт, Классон, Янссон, Кулусевски, Квайсон, Каюсте.
Словакия: Дубравка – Губочан, Шкриниар, Шатка, Пекарик – Грошовски, Куцка – Мак, Гамшик, Косцелник – Дуда.
Запасные: Куцяк, Родак, Вальент, Грегуш, Вайсс, Боженик, Бенеш, Ганцко, Гараслин, Дюриш, Лоботка, Громада.
Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
Обзор первого тайма:
Источник — Sport.ua
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