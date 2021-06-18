Швеция
1 : 0
Словакия
18.06.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Швеция – Словакия - 1:0. Видео голов и обзор матча

Матч второго тура Евро-2020 в группе Е

  • 18.06.2021 18:45
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Швеция – Словакия - 1:0. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

18 июня в Санкт-Петербурге пройшов матч второго тура Евро-2020 в группе Е между Швецией и Словакией

Составы команд:

Швеция: Ольсен – Аугустинссон, Даниэльсон, Линделеф, Люстиг – Форсберг, Экдаль, Ольссон, Ларссон – Исак, Берг.
Запасные: Юнссон, Нордфельдт, Бенгтссон, Свенссон, Хеландер, Сема, Крафт, Классон, Янссон, Кулусевски, Квайсон, Каюсте.

Словакия: Дубравка – Губочан, Шкриниар, Шатка, Пекарик – Грошовски, Куцка – Мак, Гамшик, Косцелник – Дуда.
Запасные: Куцяк, Родак, Вальент, Грегуш, Вайсс, Боженик, Бенеш, Ганцко, Гараслин, Дюриш, Лоботка, Громада.

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

Обзор первого тайма:

1:0 - Форсберг, 76-я минута:

Обзор матча:

События матча
77' ГОЛ ! С пенальти забил Эмиль Форсберг (Швеция).
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Источник — Sport.ua

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