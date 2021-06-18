В пятницу, 18-го июня, состоится поединок 2-го тура группового этапа чемпионата Европы-2020 в рамках группы D, в котором сразятся Англия и Шотландия. Матч пройдет в Лондоне (Англия), на поле стадиона «Уэмбли», начало в 22:00.

Большое региональное противостояние, которое уже насчитывает более сотни поединков на международном уровне, пройдет в рамках текущего Евро-2020. И ведь не просто так английское и шотландское правительства публично обратились к фанатам с призывом не ехать в Лондон ради одного лишь факта присутствия в городе, где любимая команда будет играть против непримиримого соперника. Англия и Шотландия всегда не против поставить подножку друг другу, а когда речь идет о столь высоких ставках, то непреодолимое желание появляется само собой. При этом, коллектив Стивена Кларка еще и может практически распрощаться с шансами на выход в следующий раунд, если уступит в этой встрече.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Англия – Шотландия.