Турнирные таблицы Евро-2020. Что нужно Украины для выхода в плей-офф

17 июня в Бухаресте сборная Украины выиграла матч 2-го тура Евро-2020 у команды Северной Македонии (2:1). В другом матче группы Нидерланды в Амстердаме уверенно обыграли Австрию (2:0).

Напомним, что в плей-офф выходят победители групп, вторые места, а также 4 из 6 команд, которые займут 3-ю позицию.

Турнирное положение в группе C:

1. Нидерланды – 6 очков (мячи: 5–2)

2. Украина – 3 очка (мячи: 4–4)

3. Австрия – 3 очка (мячи: 3–3)

4. Северная Македония – 0 очков (мячи: 2–5)

В 3-м туре 21 июня сыграют: Украина – Австрия, Северная Македония – Нидерланды.

Поскольку первым критерием являются личные встречи, Нидерланды досрочно выиграли группу, а Северная Македония потеряла все шансы продолжить борьбу.

Украина занимает 2-е место после 2-го тура за счет большего количества забитых мячей, чем у Австрии.

Команду Андрея Шевченко устроит даже ничья в матче против Австрии в 3-м туре.

Отметим, что 2-е место группы попадет в 1/8 финала на победителя группы A, которым с большой вероятностью станет Италия.

Евро-2020

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