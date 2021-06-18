Турнирные таблицы Евро-2020. Что нужно Украины для выхода в плей-офф

17 июня в Бухаресте сборная Украины выиграла матч 2-го тура Евро-2020 у команды Северной Македонии (2:1). В другом матче группы Нидерланды в Амстердаме уверенно обыграли Австрию (2:0).
Напомним, что в плей-офф выходят победители групп, вторые места, а также 4 из 6 команд, которые займут 3-ю позицию.
Турнирное положение в группе C:
- 1. Нидерланды – 6 очков (мячи: 5–2)
- 2. Украина – 3 очка (мячи: 4–4)
- 3. Австрия – 3 очка (мячи: 3–3)
- 4. Северная Македония – 0 очков (мячи: 2–5)
В 3-м туре 21 июня сыграют: Украина – Австрия, Северная Македония – Нидерланды.
Поскольку первым критерием являются личные встречи, Нидерланды досрочно выиграли группу, а Северная Македония потеряла все шансы продолжить борьбу.
Украина занимает 2-е место после 2-го тура за счет большего количества забитых мячей, чем у Австрии.
- Команду Андрея Шевченко устроит даже ничья в матче против Австрии в 3-м туре.
Отметим, что 2-е место группы попадет в 1/8 финала на победителя группы A, которым с большой вероятностью станет Италия.
Евро-2020
Турнирные таблицы
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
И всё спокойно доезжают до финиша на своих местах.
Нечто похожее будет и в матче Украина-Австрия.
/
Готовимся к 1/8 Украина-Италия.
Никто не захочет забивать!!
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.