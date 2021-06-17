В четверг, 17 июня Дания во втором туре Евро-2020 в Копенгагене принимает Бельгию. Начало матча – в 19:00 по Киеву.
Составы команд:
Дания: Шмейхель, Васс, Кьер, Кристенсен, Мехле, Дилейни, Хёйбьерг, Вестергор, Дамсгор, Поульсен, Брейтуэйт.
Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Денайер, Вертонген, Тилеманс, Т. Азар, Дендонкер, Менье, Карраско, Мертенс, Лукаку.
Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
1:0 - Поульсен, 2-я минута:
Обзор первого тайма:
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Источник — Sport.ua
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