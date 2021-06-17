ФОТО. Ярмоленко - игрок матча Украина - Северная Македония

Организаторы определили лучшего в игре

  • 17.06.2021 18:33
  • 847 просмотров
  • 4 комментария
ФОТО. Ярмоленко - игрок матча Украина - Северная Македония
© Getty Images/Global Images Ukraine

Лучшим игроком матча Евро-2020 Украина - Северная Македония признан капитан нашей сборной Андрей Ярмоленко. Украина праздновала победу над Северной Македонией (2:1) в поединке группового этапа Евро-2020.

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Виталий Петровский, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 17.06.2021 18:39
    +2
    До начала турнира писали что "у нас нет форварда" что " Ярмоленко старый и не нужный балласт"
    А сейчас именно Еремчуку и Ярмоле хочется сказать спасибо.
    И закрадываться мысли о Коноплянке. Может мы бы больше забивали если бы Женя поехал еще на Евро?
    Ссылка
    garik_trinity
    online
      garik_trinity, 17.06.2021 18:36
    0
    Я бы ещё Бущана добавил.
    Ссылка
    sres2016
    online
      sres2016, 17.06.2021 18:35
    +3
    Ренесанс Андрія. Молодчага!
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    bonv
    online
      bonv, 17.06.2021 18:32
    +3
    Заслужено. Гол + пас
    Ссылка
    sres2016
    online
      sres2016, 17.06.2021 18:35
    +3
    Ренесанс Андрія. Молодчага!
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 17.06.2021 18:32
    +3
    Заслужено. Гол + пас
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 17.06.2021 18:39
    +2
    До начала турнира писали что "у нас нет форварда" что " Ярмоленко старый и не нужный балласт"
    А сейчас именно Еремчуку и Ярмоле хочется сказать спасибо.
    И закрадываться мысли о Коноплянке. Может мы бы больше забивали если бы Женя поехал еще на Евро?
    Ссылка
    garik_trinity
    online
      garik_trinity, 17.06.2021 18:36
    0
    Я бы ещё Бущана добавил.
    Ссылка
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