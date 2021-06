ФОТО. Ярмоленко - игрок матча Украина - Северная Македония

Лучшим игроком матча Евро-2020 Украина - Северная Македония признан капитан нашей сборной Андрей Ярмоленко. Украина праздновала победу над Северной Македонией (2:1) в поединке группового этапа Евро-2020.

