ФОТО. Ярмоленко - игрок матча Украина - Северная Македония

Лучшим игроком матча Евро-2020 Украина - Северная Македония признан капитан нашей сборной Андрей Ярмоленко. Украина праздновала победу над Северной Македонией (2:1) в поединке группового этапа Евро-2020.
🇺🇦 Andriy Yarmolenko takes the prize after inspiring Ukraine to victory with a goal & an assist ⚽️🅰️— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 17, 2021
🤔 Did you predict that? @Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 pic.twitter.com/G8hXfS4O0x
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Виталий Петровский, Sport.ua
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А сейчас именно Еремчуку и Ярмоле хочется сказать спасибо.
И закрадываться мысли о Коноплянке. Может мы бы больше забивали если бы Женя поехал еще на Евро?
А сейчас именно Еремчуку и Ярмоле хочется сказать спасибо.
И закрадываться мысли о Коноплянке. Может мы бы больше забивали если бы Женя поехал еще на Евро?
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