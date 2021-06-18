Швеция
0 : 0
Словакия
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Швеция – Словакия – 0:0. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 2-го тура группового этапа чемпионата Европы-2020

  • 18.06.2021 15:57
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Швеция – Словакия – 0:0. LIVE
© Getty Images/Global Images Ukraine

Чемпионат Европы-2020. Групповой этап. Группа E. 2-й тур.

Швеция – Словакия - 0:0

Швеция: Ольсен – Аугустинссон, Даниэльсон, Линделеф, Люстиг – Форсберг, Экдаль, Ольссон, Ларссон – Исак, Берг.

Запасные: Юнссон, Нордфельдт, Бенгтссон, Свенссон, Хеландер, Сема, Крафт, Классон, Янссон, Кулусевски, Квайсон, Каюсте.

Словакия: Дубравка – Губочан, Шкриниар, Шатка, Пекарик – Грошовски, Куцка – Мак, Гамшик, Косцелник – Дуда.

Запасные: Куцяк, Родак, Вальент, Грегуш, Вайсс, Боженик, Бенеш, Ганцко, Гараслин, Дюриш, Лоботка, Громада.

Арбитр: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия).

Стадион: «Газпром Арена» (Санкт-Петербург, Российская Федерация).

7 мин. Прострел от Исака с левого фланга штрафной был переведен на угловой Шаткой.

5 мин. ОПАСНО! Куцка замыкал подачу от Гамшика с левого фланга ударом головой, но отправил мяч в сторону от дальней штанги.

4 мин. Линделеф на угловой срезал подачу Гамшика с правого фланга.

3 мин. МОМЕНТ! Дальний удар Ларссона пришелся в корпус Шкриниару, после чего Дубравка забрал отскок.

3 мин. Оффсайд у Куцки при подаче с правого фланга.

2 мин. А теперь и Ольссон налетел на Шкриниара на правом фланге атаки.

1 мин. Фол от Берга у центральной линии против Куцки.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine


   

В пятницу, 18-го июня, состоится поединок 2-го тура группового этапа чемпионата Европы-2020 в рамках группы E, в котором сразятся Швеция и Словакия. Матч пройдет в Санкт-Петербурге (Российская Федерация), на поле стадиона «Газпром Арена», начало в 16:00.

Благодаря героической игре в обороне в матче против Испании (0:0), национальная команда Швеции сумела обеспечить себе неплохие стартовые позиции перед вторым туром, в котором ей предстоит сыграть против сборной Словакии – одной из первых сенсаций текущего международного форума. Именно на арене в Санкт-Петербурге команда Стефана Тарковича сумела несколькими днями ранее обыграть Польшу (2:1), и теперь очень даже уверенно смотрит в сторону выхода в следующий раунд. Если «словацким соколам» удастся победить, то у них уже будет крайне сложно отобрать путевку в следующий раунд.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Швеция – Словакия.

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Источник — Sport.ua

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