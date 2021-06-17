В эти минуты сборная Украины проводит поединок группового раунда Евро-2020 против национальной команды Северной Македонии.
Чемпионат Европы. Группа С. Тур 2
Украина – Северная Македония – 0:0
Украина: Бущан, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Караваев, Степаненко, Зинченко, Шапаренко, Малиновский, Яремчук, Ярмоленко.
Запас: Пятов, Трубин, Соболь, Судаков, Кривцов, Сидорчук, Марлос, Макаренко, Цыганков, Беседин, Тымчик, Довбик
Северная Македония: Димитриевски, Муслиу, Велкоски, С.Ристовски, Алиоски, Спировски, Адеми, Николов, Барди, Эльмас, Пандев.
Запас: Янков, Шишковски, Бейтуляй, Ристевски, Тричковски, Трайковски, Хасани, Костадинов, Радески, Аврамовски, Чурлинов, М. Ристовски.
Арбитр: Фернандо Андрес Рапаллини (Аргентина)
«Арена Националэ» (Бухарест, Румыния)
1:0. Гол Ярмоленко
2:0. Гол Яремчука
Лучшие моменты 1-го тайма
|57'
|ГОЛ ! С пенальти забил Эгзиян Алиловски (Северная Македония).
|34'
|ГОЛ ! Мяч забил Роман Яремчук (УКРАИНА).
|29'
|ГОЛ ! Мяч забил Андрей Ярмоленко (УКРАИНА).
Источник — Sport.ua
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