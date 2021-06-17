УКРАИНА
2 : 1
Северная Македония
69’   ТВ-трансляция: 

Украина – Северная Македония. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча Евро-2020

  • 17.06.2021 17:00
  • 18271 просмотр
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Украина – Северная Македония. Видео голов и обзор матча (обновляется)
© Getty Images/Global Images Ukraine

В эти минуты сборная Украины проводит поединок группового раунда Евро-2020 против национальной команды Северной Македонии.

Чемпионат Европы. Группа С. Тур 2

Украина – Северная Македония – 0:0

Украина: Бущан, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Караваев, Степаненко, Зинченко, Шапаренко, Малиновский, Яремчук, Ярмоленко.

Запас: Пятов, Трубин, Соболь, Судаков, Кривцов, Сидорчук, Марлос, Макаренко, Цыганков, Беседин, Тымчик, Довбик

Северная Македония: Димитриевски, Муслиу, Велкоски, С.Ристовски, Алиоски, Спировски, Адеми, Николов, Барди, Эльмас, Пандев.

Запас: Янков, Шишковски, Бейтуляй, Ристевски, Тричковски, Трайковски, Хасани, Костадинов, Радески, Аврамовски, Чурлинов, М. Ристовски.

Арбитр: Фернандо Андрес Рапаллини (Аргентина)

«Арена Националэ» (Бухарест, Румыния)

1:0. Гол Ярмоленко

2:0. Гол Яремчука

Лучшие моменты 1-го тайма

События матча
57' ГОЛ ! С пенальти забил Эгзиян Алиловски (Северная Македония).
34' ГОЛ ! Мяч забил Роман Яремчук (УКРАИНА).
29' ГОЛ ! Мяч забил Андрей Ярмоленко (УКРАИНА).
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Источник — Sport.ua

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