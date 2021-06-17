В четверг, 17 июня, состоится поединок 1-го тура группового этапа Евролиги 2021 по пляжному футболу среди женщин.

В игре группы А сразятся Украина и Испания. Матч пройдет в Назаре (Португалия), начало – в 18:45 по Киеву.

Женская сборная Украины впервые будет принимать участие в европейском международном форуме по пляжному футболу. Команда попала в группу к Испании, Швейцарии и Нидерландам.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча.

Украина – Испания. Евролига (ж). Смотреть онлайн. LIVE трансляция