В четверг, 17 июня, состоится поединок 1-го тура группового этапа Евролиги 2021 по пляжному футболу среди женщин.
В игре группы А сразятся Украина и Испания. Матч пройдет в Назаре (Португалия), начало – в 18:45 по Киеву.
Женская сборная Украины впервые будет принимать участие в европейском международном форуме по пляжному футболу. Команда попала в группу к Испании, Швейцарии и Нидерландам.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча.
Украина – Испания. Евролига (ж). Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Источник — Sport.ua
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