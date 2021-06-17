Украина – Германия. Евролига. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 17 июня в 13:15 видеотрансляцию матча первого тура Евролиги

  • 17.06.2021 05:35
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Украина – Германия. Евролига. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© УАФ

В четверг, 17 июня, сборная Украины по пляжному футболу проведет поединок отборочного турнира к Суперфиналу Евролиги 2021. Соперником станет сборная Германии. Матч пройдет в Назаре (Португалия) и начнется в 13:15 по киевскому времени.

Сборная Украины попала в группу А вместе с Португалией, Германией и Азербайджаном. 12 команд, которые участвуют в отборочном турнире, распределены на 3 группы. По регламенту после группового турнира будет составлена общая таблица. В Суперфинал попадут 8 лучших команд. Параллельно с мужским турниром в Евролиге будет участвовать и женская сборная Украины по пляжному футболу, для которой это будет дебют в подобных соревнованиях.

Все матчи мужской и женской сборных Украины по пляжному футболу в Португалии покажут телеканалы «Спорт 1» и «Спорт 2».

После отборочного турнира в Суперфинал Евролиги мужская команда Украины стартует в квалификации ЧМ-2021, которая состоится тоже в Назаре.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча.

Украина – Германия. Евролига. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник — Sport.ua

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