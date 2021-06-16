16 июня в матче второго тура Евро-2020 сошлись сборные Италии и Швейцарии.
Поединок проходит в Риме, игра началась в 22:00 по киевскому времени.
В прямом эфире поединок показывает телеканал ТРК «Украина», а также видеосервисы OLL.TV и MEGOGO.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Италия – Швейцария. Видео голов и обзор матча (обновляется)
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Источник — Sport.ua
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