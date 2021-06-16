Гол Похьянпало в ворота России отменен из-за офсайда

Сборная Финляндии очень быстро поразила ворота России в матче второго тура группового этапа Евро-200.
Уже на третьей минуте Райтала сыграл на перехвате на правом фланге и навесил точно на голову Похьянпало, который нанес точный удар.
Но после совещания с видеоассистентом арбитр из Нидерландов Дэнни Маккели зафиксировал оффсайд.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.