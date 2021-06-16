Гол Похьянпало в ворота России отменен из-за офсайда

Сборная Финляндии очень быстро поразила ворота России в матче второго тура группового этапа Евро-200.



Уже на третьей минуте Райтала сыграл на перехвате на правом фланге и навесил точно на голову Похьянпало, который нанес точный удар.

Но после совещания с видеоассистентом арбитр из Нидерландов Дэнни Маккели зафиксировал оффсайд.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine