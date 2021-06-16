Финляндия – Россия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Начинается второй тур группового этапа Евро-2020

  • 16.06.2021 15:34
  • 5346 просмотров
  • 2 комментария
Финляндия – Россия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 16 июня матчем группы В Финляндия – Россия в Санкт-Петербурге стартовал второй тур группового этапа Евро-2020. Начало матча – в 16:00 по Киеву.

Составы команд:

Финляндия: Градецки, О'Шонесси, Араюури, Тойвио, Камара, Шюллер, Уронен, Лод, Райтала, Пукки, Похьянпало.
Запас: Йоронен, Яаккола, Вяйсянен, Ф.Йенсен, Сойри, Спарв, Алхо, Кауко, Лаппалайнен, Валакари, Иванов, Форсс.

Россия: Сафонов, Фернандес, Дивеев, Оздоев, Баринов, Зобнин, Джикия, Миранчук, Головин, Дзюба.
Запас: Шунин, Дюпин, Караваев, Семенов, Черышев, Соболев, Заболотный, Жемалетдинов, Фомин, Евгеньев, Макаров, Мухин.

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

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Источник — Sport.ua

(15 голосов)

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Комментарии
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 16.06.2021 16:00
    0
    Вперёд кукушки!
    Ссылка
    Weasel Zipper
    online
      Weasel Zipper, 16.06.2021 15:41
    0
    Пукки хет-трик
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 16.06.2021 16:00
    0
    Вперёд кукушки!
    Ссылка
    Weasel Zipper
    online
      Weasel Zipper, 16.06.2021 15:41
    0
    Пукки хет-трик
    Ссылка
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