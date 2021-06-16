Сегодня, 16 июня матчем группы В Финляндия – Россия в Санкт-Петербурге стартовал второй тур группового этапа Евро-2020. Начало матча – в 16:00 по Киеву.
Составы команд:
Финляндия: Градецки, О'Шонесси, Араюури, Тойвио, Камара, Шюллер, Уронен, Лод, Райтала, Пукки, Похьянпало.
Запас: Йоронен, Яаккола, Вяйсянен, Ф.Йенсен, Сойри, Спарв, Алхо, Кауко, Лаппалайнен, Валакари, Иванов, Форсс.
Россия: Сафонов, Фернандес, Дивеев, Оздоев, Баринов, Зобнин, Джикия, Миранчук, Головин, Дзюба.
Запас: Шунин, Дюпин, Караваев, Семенов, Черышев, Соболев, Заболотный, Жемалетдинов, Фомин, Евгеньев, Макаров, Мухин.
Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
0:1 - Миранчук, 45+2-я минута:
Обзор первого тайма:
Обзор матча:
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Алексей Миранчук (Россия).
Источник — Sport.ua
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