15 июня в матче первого тура Евро-2020 играют сборные Франции и Германии.

В начале игры прямо на поле приземлился парашютист. При этом он разбил камеру-паука!

На парашюте был написан призыв к отказу от нефтепродуктов и название экологической организации «Гринпис».

ВИДЕО. Разбил камеру! Парашютист приземлился на поле во время матча Франции и Германии