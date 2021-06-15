15 июня в матче первого тура Евро-2020 играют сборные Франции и Германии.
В начале игры прямо на поле приземлился парашютист. При этом он разбил камеру-паука!
На парашюте был написан призыв к отказу от нефтепродуктов и название экологической организации «Гринпис».
ВИДЕО. Разбил камеру! Парашютист приземлился на поле во время матча Франции и Германии
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Источник — Twitter
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Это ж настоящий Карлсон, с пропеллером.
Это ж настоящий Карлсон, с пропеллером.
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