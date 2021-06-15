ВИДЕО. Разбил камеру! Парашютист приземлился на поле во время матча Франции

15 июня в матче первого тура Евро-2020 играют сборные Франции и Германии

  • 15.06.2021 22:45
  • 4076 просмотров
  • 8 комментариев
ВИДЕО. Разбил камеру! Парашютист приземлился на поле во время матча Франции
© Twitter

15 июня в матче первого тура Евро-2020 играют сборные Франции и Германии.

В начале игры прямо на поле приземлился парашютист. При этом он разбил камеру-паука!

На парашюте был написан призыв к отказу от нефтепродуктов и название экологической организации «Гринпис». 

ВИДЕО. Разбил камеру! Парашютист приземлился на поле во время матча Франции и Германии

 
 

 

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Источник — Twitter

(16 голосов)

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Комментарии
    grifon
      grifon, 15.06.2021 23:35
    0
    да просто він не встигав на матч, то вирішив так зробити
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 15.06.2021 23:29
    +1
    Александр Гриненко, 15.06.2021 22:53
    Разбил камеру! Парашютист приземлился на поле во время матча Франции.А почему не во время матча германии?
    А почему не на матче Швеции?
    Это ж настоящий Карлсон, с пропеллером.
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 15.06.2021 23:28
    0
    Надо было судье ему красную показать
    Ссылка
    Василий Мельник
    online
      Василий Мельник, 15.06.2021 23:24
    0
    Презентация Роберто Де Дзерби,онлайн, перепутал стадионы
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 15.06.2021 23:01
    +4
    На парашюте написаны призыв отказаться от нефтепродуктов и слово «Гринпис». А взлетел он на чем, на жопной тяге?
    Ссылка
    RomarioUA
    online
      RomarioUA, 15.06.2021 22:59
    0
    Дать таких звездюлей, чтобы неделю себя в зеркале не видел и на зад пнисесть не мог
    Ссылка
    nickst
    online
      nickst, 15.06.2021 22:57
    +2
    Александр Гриненко, 15.06.2021 22:53
    Разбил камеру! Парашютист приземлился на поле во время матча Франции.А почему не во время матча германии?
    Потому что Франция играет, а Германия мячи пинает.
    Ссылка
    Александр Гриненко
    online
      Александр Гриненко, 15.06.2021 22:53
    +3
    Разбил камеру! Парашютист приземлился на поле во время матча Франции.А почему не во время матча германии?
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 15.06.2021 23:01
    +4
    На парашюте написаны призыв отказаться от нефтепродуктов и слово «Гринпис». А взлетел он на чем, на жопной тяге?
    Ссылка
    Александр Гриненко
    online
      Александр Гриненко, 15.06.2021 22:53
    +3
    Разбил камеру! Парашютист приземлился на поле во время матча Франции.А почему не во время матча германии?
    Ссылка
    nickst
    online
      nickst, 15.06.2021 22:57
    +2
    Александр Гриненко, 15.06.2021 22:53
    Разбил камеру! Парашютист приземлился на поле во время матча Франции.А почему не во время матча германии?
    Потому что Франция играет, а Германия мячи пинает.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 15.06.2021 23:29
    +1
    Александр Гриненко, 15.06.2021 22:53
    Разбил камеру! Парашютист приземлился на поле во время матча Франции.А почему не во время матча германии?
    А почему не на матче Швеции?
    Это ж настоящий Карлсон, с пропеллером.
    Ссылка
    grifon
      grifon, 15.06.2021 23:35
    0
    да просто він не встигав на матч, то вирішив так зробити
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 15.06.2021 23:28
    0
    Надо было судье ему красную показать
    Ссылка
    Василий Мельник
    online
      Василий Мельник, 15.06.2021 23:24
    0
    Презентация Роберто Де Дзерби,онлайн, перепутал стадионы
    Ссылка
    RomarioUA
    online
      RomarioUA, 15.06.2021 22:59
    0
    Дать таких звездюлей, чтобы неделю себя в зеркале не видел и на зад пнисесть не мог
    Ссылка
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