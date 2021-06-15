Определены город проведения и хозяин поля матча за Суперкубок Украины

15 июня в Доме футбола состоялось очередное Общее собрание участников Украинской Премьер-лиги.

Во время заседания был определен город, где будет проведен Суперкубок Украины 2021 – это право досталось Киеву.

Также была определена команда-хозяина Суперкубка – им стал «Шахтер». Матч донецкого клуба против чемпиона Украины, киевского «Динамо», пройдет 24 июля.