Определены город проведения и хозяин поля матча за Суперкубок Украины

15 июня в Доме футбола состоялось очередное Общее собрание участников Украинской Премьер-лиги.
Во время заседания был определен город, где будет проведен Суперкубок Украины 2021 – это право досталось Киеву.
Также была определена команда-хозяина Суперкубка – им стал «Шахтер». Матч донецкого клуба против чемпиона Украины, киевского «Динамо», пройдет 24 июля.
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Источник — УПЛ
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