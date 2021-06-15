Венгрия – Португалия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Венгрия принимает Португалию в первом туре Евро-2020

  • 15.06.2021 19:49
  • 3565 просмотров
  • 0 комментариев
Венгрия – Португалия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 15 июня Венгрия в первом туре Евро-2020 в Будапеште принимает Португалию. Матч начался в 19:00.

Составы команд:

Венгрия: Гулачи – О. Солои, Орбан, Ботка – Фиоло, Шефер, Надь, Кляйнхайслер, Ловренчич – Шоллои, А. Салаи.
Запасные: Дибус, Богдан, Лонг, Кечкеш, Него, Чери, Р. Варга, Шигер, К. Варга, Николич, Шен, Болла.

Португалия: Патрисиу – Геррейру, Пепе, Диаш, Семеду – Фернандеш, Карвалью, Данилу – Б. Силва, Жота, Роналду.
Запасные: Лопеш, Руи Силва, Фонте, Моутиньо, А. Силва, Рафа Силва, Санчеш, Невеш, Поте, Фелиш, Оливейра, Мендеш. 

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(19 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности