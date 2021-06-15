Венгрия – Португалия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Сегодня, 15 июня Венгрия в первом туре Евро-2020 в Будапеште принимает Португалию. Матч начался в 19:00.
Составы команд:
Венгрия: Гулачи – О. Солои, Орбан, Ботка – Фиоло, Шефер, Надь, Кляйнхайслер, Ловренчич – Шоллои, А. Салаи.
Запасные: Дибус, Богдан, Лонг, Кечкеш, Него, Чери, Р. Варга, Шигер, К. Варга, Николич, Шен, Болла.
Португалия: Патрисиу – Геррейру, Пепе, Диаш, Семеду – Фернандеш, Карвалью, Данилу – Б. Силва, Жота, Роналду.
Запасные: Лопеш, Руи Силва, Фонте, Моутиньо, А. Силва, Рафа Силва, Санчеш, Невеш, Поте, Фелиш, Оливейра, Мендеш.
Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
Источник — Sport.ua
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