Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Ярмоленко страшно соскучился по футболу»

Экс-тренер «Днепра-1» - о матче против Нидерландов

  • 15.06.2021 19:32
  • 854 просмотра
  • 1 комментарий
Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Ярмоленко страшно соскучился по футболу»
© СК Днепр-1. Дмитрий Михайленко

Бывший тренер «Днепра-1» Дмитрий Михайленко оценил игру Романа Яремчука и Андрея Ярмоленко в стартовом матче сборной Украины на Евро-2020 против Нидерландов (2:3):

«Будь моя воля, я бы игроком матча признал Романа Яремчука. Он хорошо двигался, умело вступал в борьбу за мяч с фактурными защитниками хозяев, успевал качественно подыгрывать партнерам, ну и, что самое главное для нападающего, не ушел с поля без своего гола.

Также хотелось бы отметить Андрея Ярмоленко. Чувствовалось, что он страшно соскучился по футболу топ-уровня, часто брал игру на себя, не избегал жестких единоборств, а его забитый гол, убежден, будет среди самых красивых по итогам еврофорума».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Meta-ratings.com.ua

(8 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Сергей Иванамофф
    online
      Сергей Иванамофф, 15.06.2021 19:38
    +1
    Когда скучаешь после перерыва, это как второе дыхание.
    Жалко, что не сильно сыграны в атаке хлопцы, нет наигранных комбинаций. Забивают после стандартов и дальних, что уже тоже отлично. Получив мяч в чужой штрафной, не знают, что с ним делать дальше.
    Ссылка
    Сергей Иванамофф
    online
      Сергей Иванамофф, 15.06.2021 19:38
    +1
    Когда скучаешь после перерыва, это как второе дыхание.
    Жалко, что не сильно сыграны в атаке хлопцы, нет наигранных комбинаций. Забивают после стандартов и дальних, что уже тоже отлично. Получив мяч в чужой штрафной, не знают, что с ним делать дальше.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности