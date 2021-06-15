Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Ярмоленко страшно соскучился по футболу»

Бывший тренер «Днепра-1» Дмитрий Михайленко оценил игру Романа Яремчука и Андрея Ярмоленко в стартовом матче сборной Украины на Евро-2020 против Нидерландов (2:3):

«Будь моя воля, я бы игроком матча признал Романа Яремчука. Он хорошо двигался, умело вступал в борьбу за мяч с фактурными защитниками хозяев, успевал качественно подыгрывать партнерам, ну и, что самое главное для нападающего, не ушел с поля без своего гола.

Также хотелось бы отметить Андрея Ярмоленко. Чувствовалось, что он страшно соскучился по футболу топ-уровня, часто брал игру на себя, не избегал жестких единоборств, а его забитый гол, убежден, будет среди самых красивых по итогам еврофорума».