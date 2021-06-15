Чигринский покинул АЕК

Греческий клуб объявил об уходе украинского защитника

  • 15.06.2021 15:44
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Чигринский покинул АЕК
© Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрий Чигринский

Официальный сайт АЕКа объявил об уходе 34-летнего украинского защитника Дмитрия Чигринского. В греческом клубе Чигринский выступал с 2016 года, проведя во всех турнирах 126 матчей и забил 5 голов.

В 2018 году в составе АЕКа Чигринский стал чемпионом Греции.

Ранее была информация о том, что Дмитрием Чигринским интересуется «Днепр-1».

 

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Источник — ФК АЕК

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