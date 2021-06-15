Чигринский покинул АЕК

Официальный сайт АЕКа объявил об уходе 34-летнего украинского защитника Дмитрия Чигринского. В греческом клубе Чигринский выступал с 2016 года, проведя во всех турнирах 126 матчей и забил 5 голов.

В 2018 году в составе АЕКа Чигринский стал чемпионом Греции.

Ранее была информация о том, что Дмитрием Чигринским интересуется «Днепр-1».