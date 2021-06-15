Гола Месси не достаточно: Аргентина сыграла вничью с Чили на Кубке Америки

Лидер аргентинцев стал рекордсменом сборной по забитым мячам

  • 15.06.2021 02:00
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Гола Месси не достаточно: Аргентина сыграла вничью с Чили на Кубке Америки
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче первого тура группового этапа Кубка Америки сборные Аргентины и Чили сыграли вничью со счетом 1:1.

В середине первого тайма Лионель Месси забил прямым ударом со штрафного. Лидер аргентинцев забил 39-й мяч за национальную команду и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров, обойдя результат Габриэля Батистуты.

Чилийцы отыгрались после перерыва усилиями Эдуардо Варгаса. Незадолго до этого Артуро Видаль не реализовал пенальти.

Кубок Америки. Группа А. 1-й тур

Аргентина – Чили – 1:1

Голы: Месси, 33. - Варгас, 57.

Нереализованный пенальти: Видаль, 57.

Кубок Америки-2021: расписание, анонсы и результаты

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Источник — Sport.ua

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