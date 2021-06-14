Польша – Словакия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Сегодня Польша в первом туре Евро-2020 в Санкт-Петербурге играет со Словакией. Матч начался в 19:00 по Киеву.
Составы команд:
Польша: Щенсны, Беднарек, Линетты, Левандовски, Крыховяк, Рыбус, Клих, Глик, Берешински, Зелиньски, Южвяк.
Запас: Скорупски, Фабиански, Давидович, Кендзёра, Козловски, Свидерски, Модер, Плахета, Франковски, Шверчок, Хелик, Пухач.
Словакия: Дубравка, Пекарик, Шатка, Дуда, Шкриньяр, Губочан, Гамшик, Гараслин, Куцка, Мак, Громада.
Запас: Куцяк, Родак, Вавро, Грегуш, Вайсс, Суслов, Бенеш, Грошовски, Ганцко, Дюриш, Лоботка, Косцелник.
Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
0:1 - автогол Щенсны, 18-я минута:
Источник — Sport.ua
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