Не украинец. УЕФА определил лучшего игрока матча Нидерланды - Украина

Лучшим признали Дензела Дюмфриса

  • 14.06.2021 00:06
  • 973 просмотра
  • 1 комментарий
Не украинец. УЕФА определил лучшего игрока матча Нидерланды - Украина
© Getty Images/Global Images Ukraine

По итогам матча Евро-2020 Нидерланды - Украина УЕФА определил лучшего игрока поединка.

Им стал защитник Нидерландов Дензел Дюмфрис, который в конце встречи при счете 2:2 забил решающий гол в ворота нашей команды.

Украина, уступая 0:2, сумела отыграться, но пропустила на 85-й минуте.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Ukraine_Kiev_Fan
    online
      Ukraine_Kiev_Fan, 14.06.2021 00:11
    0
    На заметку. Лучший игрок матча определяется всегда из числа победившей команды. Учитывая это, ясень пень что не украинец
    Ссылка
    Ukraine_Kiev_Fan
    online
      Ukraine_Kiev_Fan, 14.06.2021 00:11
    0
    На заметку. Лучший игрок матча определяется всегда из числа победившей команды. Учитывая это, ясень пень что не украинец
    Ссылка
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