Не украинец. УЕФА определил лучшего игрока матча Нидерланды - Украина

По итогам матча Евро-2020 Нидерланды - Украина УЕФА определил лучшего игрока поединка.
Им стал защитник Нидерландов Дензел Дюмфрис, который в конце встречи при счете 2:2 забил решающий гол в ворота нашей команды.
Украина, уступая 0:2, сумела отыграться, но пропустила на 85-й минуте.
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Источник — Sport.ua
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