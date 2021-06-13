13 июня в первом туре чемпионата Европы по футболу сошлись сборные Нидерландов и Украины.
Матч Евро-2020 проходит в Амстердаме на «Йохан Кройфф Арене», игра началась в 22:00 по киевскому времени.
В прямом эфире поединок показывает телеканал «Украина», а также видеосервисы OLL.TV и MEGOGO.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Нидерланды – Украина. Евро-2020. Видео голов и обзор матча (обновляется)
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Источник — Sport.ua
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