13 июня в первом туре чемпионата Европы по футболу сошлись сборные Нидерландов и Украины.

Матч Евро-2020 проходит в Амстердаме на «Йохан Кройфф Арене», игра началась в 22:00 по киевскому времени.

В прямом эфире поединок показывает телеканал «Украина», а также видеосервисы OLL.TV и MEGOGO.

Нидерланды – Украина. Евро-2020. Видео голов и обзор матча (обновляется)