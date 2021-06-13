Улыбающийся Кристиан Эриксен помахал рукой болельщикам, которые пришли поддержать хавбека сборной Дании к больнице.

Напомним, Эриксен упал на поле и потерял сознание во время матча Евро-2020 между Данией и Финляндией (0:1).

Врачи провели реанимацию хавбека прямо на футбольном поле. Эриксену понадобился массаж сердца. Игрока отвезли в госпиталь, где ему провели медобследование и назначили необходимое лечение.

ВИДЕО. Все в порядке, ребята! Эриксен из окна больницы помахал фанатам