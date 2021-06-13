ВИДЕО. Все в порядке, ребята! Эриксен из окна больницы помахал фанатам

Хавбек сборной Дании упал на поле и потерял сознание во время матча Евро

  • 13.06.2021 20:15
  • 8331 просмотр
  • 14 комментариев
ВИДЕО. Все в порядке, ребята! Эриксен из окна больницы помахал фанатам
© Twitter. Кристиан Эриксен

Улыбающийся Кристиан Эриксен помахал рукой болельщикам, которые пришли поддержать хавбека сборной Дании к больнице.

Напомним, Эриксен упал на поле и потерял сознание во время матча Евро-2020 между Данией и Финляндией (0:1).

Врачи провели реанимацию хавбека прямо на футбольном поле. Эриксену понадобился массаж сердца. Игрока отвезли в госпиталь, где ему провели медобследование и назначили необходимое лечение.

ВИДЕО. Все в порядке, ребята! Эриксен из окна больницы помахал фанатам

 
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Источник — Instagram

(26 голосов)

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Комментарии
    fan_007
    online
      fan_007, 13.06.2021 21:28
    0
    Никого не смущает лого итальянского НОК на стене госпиталя в Копенгагене?
    Ссылка
    CheMP
    online
      CheMP, 13.06.2021 20:43
    -10
    роооооги! ну вы же понимаете,да? Черноморец в УПЛ,так что...скоро! рогииии,сасааааать!!!
    Ссылка
    CheMP
    online
      CheMP, 13.06.2021 20:41
    -7
    AntBo, 13.06.2021 20:40
    А, все понятно. Санитары, видимо, отошли покурить. Надеюсь, скоро вернуться и выдадут вечернюю порцию «вкусняшек»
    тссс,ты шоооо,не пали,бляха! решил на меня всё повернуть?! неееет,мы с тобой вдвоём вернёмся, не надейся,что я прикрою
    Ссылка
    AntBo
    online
      AntBo, 13.06.2021 20:40
    +2
    CheMP, 13.06.2021 20:38
    от вы ржачные,канеш,рагули))) заминусовали теорию сразу,ааа))) тут теории о покорении рагулестана роговоского суркисостанского лигичемпионов такие оды - и такие плюсы фигачат фантазёры-шизики,я фигею))))))
    А, все понятно. Санитары, видимо, отошли покурить. Надеюсь, скоро вернуться и выдадут вечернюю порцию «вкусняшек»
    Ссылка
    CheMP
    online
      CheMP, 13.06.2021 20:39
    -8
    Аа Бб, 13.06.2021 20:27
    Не Богу спасибо, а врачам!
    а врачами кто управляет,алё?! конечно Бог! так что спасибо Богу
    Ссылка
    CheMP
    online
      CheMP, 13.06.2021 20:38
    -12
    от вы ржачные,канеш,рагули))) заминусовали теорию сразу,ааа))) тут теории о покорении рагулестана роговоского суркисостанского лигичемпионов такие оды - и такие плюсы фигачат фантазёры-шизики,я фигею))))))
    Ссылка
    Hottabych
    online
      Hottabych, 13.06.2021 20:31
    +7
    Аа Бб, 13.06.2021 20:27
    Не Богу спасибо, а врачам!
    Слава Богу что спасли врачи.
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 13.06.2021 20:30
    +7
    CheMP, 13.06.2021 20:24
    двойник ИМХО. УЕФА не хочет убивать футбол,как махину сверхнагрузок,и чтоб общественные организации не начали раздувать против УЕФАи ФИФА запрет на футбол после смерти Эриксена,подсунули двойника
    Коли фарбуєш щось, відчиняй вікна
    Ссылка
    Алексей Кривошейкин
    online
      Алексей Кривошейкин, 13.06.2021 20:29
    +1
    Аа Бб, 13.06.2021 20:27
    Не Богу спасибо, а врачам!
    Слава Богу!Врачи-это руки Бога
    Ссылка
    AntBo
    online
      AntBo, 13.06.2021 20:28
    +8
    CheMP, 13.06.2021 20:24
    двойник ИМХО. УЕФА не хочет убивать футбол,как махину сверхнагрузок,и чтоб общественные организации не начали раздувать против УЕФАи ФИФА запрет на футбол после смерти Эриксена,подсунули двойника
    Откуда ж вы такие фантазеры беретесь? В какие еще теории заговора, уважаемый Чемп, вы еще верите? Ну так, чисто для себя, поржать.
    П.С. В век настолько развитых технологий, скрыть такое событие практически нереально, слишком много свидетелей и пристальное внимание всех мировых СМИ.
    Ссылка
    Аа Бб
    online
      Аа Бб, 13.06.2021 20:27
    +5
    Не Богу спасибо, а врачам!
    Ссылка
    kekandos
    online
      kekandos, 13.06.2021 20:27
    -13
    CheMP, 13.06.2021 20:24
    двойник ИМХО. УЕФА не хочет убивать футбол,как махину сверхнагрузок,и чтоб общественные организации не начали раздувать против УЕФАи ФИФА запрет на футбол после смерти Эриксена,подсунули двойника
    согласен
    Ссылка
    CheMP
    online
      CheMP, 13.06.2021 20:24
    -22
    двойник ИМХО. УЕФА не хочет убивать футбол,как махину сверхнагрузок,и чтоб общественные организации не начали раздувать против УЕФАи ФИФА запрет на футбол после смерти Эриксена,подсунули двойника
    Ссылка
    AntBo
    online
      AntBo, 13.06.2021 20:23
    +7
    Раз встает, значит не подключен к куче аппаратов, а это значит, что критического ничего не нашли на данный момент. Держись, Кристиан, свой матч ты вчера выиграл, осталось выяснить причину и устранить ее!
    Ссылка
    AntBo
    online
      AntBo, 13.06.2021 20:28
    +8
    CheMP, 13.06.2021 20:24
    двойник ИМХО. УЕФА не хочет убивать футбол,как махину сверхнагрузок,и чтоб общественные организации не начали раздувать против УЕФАи ФИФА запрет на футбол после смерти Эриксена,подсунули двойника
    Откуда ж вы такие фантазеры беретесь? В какие еще теории заговора, уважаемый Чемп, вы еще верите? Ну так, чисто для себя, поржать.
    П.С. В век настолько развитых технологий, скрыть такое событие практически нереально, слишком много свидетелей и пристальное внимание всех мировых СМИ.
    Ссылка
    Hottabych
    online
      Hottabych, 13.06.2021 20:31
    +7
    Аа Бб, 13.06.2021 20:27
    Не Богу спасибо, а врачам!
    Слава Богу что спасли врачи.
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 13.06.2021 20:30
    +7
    CheMP, 13.06.2021 20:24
    двойник ИМХО. УЕФА не хочет убивать футбол,как махину сверхнагрузок,и чтоб общественные организации не начали раздувать против УЕФАи ФИФА запрет на футбол после смерти Эриксена,подсунули двойника
    Коли фарбуєш щось, відчиняй вікна
    Ссылка
    AntBo
    online
      AntBo, 13.06.2021 20:23
    +7
    Раз встает, значит не подключен к куче аппаратов, а это значит, что критического ничего не нашли на данный момент. Держись, Кристиан, свой матч ты вчера выиграл, осталось выяснить причину и устранить ее!
    Ссылка
    Аа Бб
    online
      Аа Бб, 13.06.2021 20:27
    +5
    Не Богу спасибо, а врачам!
    Ссылка
    AntBo
    online
      AntBo, 13.06.2021 20:40
    +2
    CheMP, 13.06.2021 20:38
    от вы ржачные,канеш,рагули))) заминусовали теорию сразу,ааа))) тут теории о покорении рагулестана роговоского суркисостанского лигичемпионов такие оды - и такие плюсы фигачат фантазёры-шизики,я фигею))))))
    А, все понятно. Санитары, видимо, отошли покурить. Надеюсь, скоро вернуться и выдадут вечернюю порцию «вкусняшек»
    Ссылка
    Алексей Кривошейкин
    online
      Алексей Кривошейкин, 13.06.2021 20:29
    +1
    Аа Бб, 13.06.2021 20:27
    Не Богу спасибо, а врачам!
    Слава Богу!Врачи-это руки Бога
    Ссылка
    fan_007
    online
      fan_007, 13.06.2021 21:28
    0
    Никого не смущает лого итальянского НОК на стене госпиталя в Копенгагене?
    Ссылка
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