13 июня в матче первого тура Евро-2020 сойдутся сборные Австрии и Северной Македонии.

Поединок пройдет в Бухаресте на «Арена Национале» и начнется в 19:00 по киевскому времени.

В прямом эфире поединок покажет телеканал «Футбол 1», а также видеосервис OLL.TV.

Австрия – Северная Македония. Видео голов и обзор матча (обновляется)