13 июня в матче первого тура Евро-2020 встречаются сборные Англии и Хорватии. Встреча проходит на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Начало — в 16:00 по Киеву.
Стартовые составы:
Англия: Пикфорд, Уокер, Мингс, Стоунз, Триппьер, Филлипс, Райс, Маунт, Стерлинг, Фоден, Кейн.
Хорватия: Ливакович, Гвардиол, Чалета-Цар, Вида, Врсалько, Брозович, Ковачич, Модрич, Перишич, Крамарич, Ребич.
В этой новости будут появляться голы и лучшие моменты матча
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Источник — Sport.ua
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