Англия –​​​​​​​ Хорватия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите лучшие эпизоды матча чемпионата Европы по футболу

  • 13.06.2021 16:06
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Англия –​​​​​​​ Хорватия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
© Getty Images/Global Images Ukraine

13 июня в матче первого тура Евро-2020 встречаются сборные Англии и Хорватии. Встреча проходит на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Начало — в 16:00 по Киеву.

Стартовые составы:

Англия: Пикфорд, Уокер, Мингс, Стоунз, Триппьер, Филлипс, Райс, Маунт, Стерлинг, Фоден, Кейн.

Хорватия: Ливакович, Гвардиол, Чалета-Цар, Вида, Врсалько, Брозович, Ковачич, Модрич, Перишич, Крамарич, Ребич.

В этой новости будут появляться голы и лучшие моменты матча

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Источник — Sport.ua

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