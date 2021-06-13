13 июня в матче первого тура Евро-2020 встречаются сборные Англии и Хорватии. Встреча проходит на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Начало — в 16:00 по Киеву.

Стартовые составы:

Англия: Пикфорд, Уокер, Мингс, Стоунз, Триппьер, Филлипс, Райс, Маунт, Стерлинг, Фоден, Кейн.

Хорватия: Ливакович, Гвардиол, Чалета-Цар, Вида, Врсалько, Брозович, Ковачич, Модрич, Перишич, Крамарич, Ребич.

В этой новости будут появляться голы и лучшие моменты матча