В понедельник, 14-го июня, состоится поединок 1-го тура группового этапа чемпионата Европы-2020 в рамках группы D, в котором сразятся Шотландия и Чехия. Матч пройдет в Глазго (Шотландия), на поле стадиона «Хэмпден Парк», начало в 16:00.

Еще когда во время проведения жеребьевки группового раунда Евро-2020 стало понятно, что сборной Шотландии суждено сыграть против Англии, футбольный мир начал постепенно готовиться к этому непримиримому противостоянию. Однако, до этого матча на «Уэмбли» «тартановой армии» еще предстоит пройти испытание очередным поколением высококлассных футболистов сборной Чехии. Шотландии очень давно не было на международных форумах, но команда Стива Кларка определенно хочет сходу замахнуться на успех.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Шотландия – Чехия.