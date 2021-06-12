Бельгия
2 : 0
Россия
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Бельгия – Россия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите лучшие моменты матча Евро-2020

  • 12.06.2021 22:25
  • 4125 просмотров
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Бельгия – Россия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
© Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 12 июня, состоится поединок 1 тура группы В, в котором сразятся сборные Бельгии и России. Матч Евро-2020 пройдет в Санкт-Петербурге на поле стадиона «Санкт-Петербург», начало в 22:00.

Чемпионат Европы. Группа B. Тур 1.

Бельгия – Россия – 2:0.

 Лукаку, 10, Менье, 34

(новость обновляется)

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Источник — Sport.ua

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