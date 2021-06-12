В субботу, 12 июня, состоится поединок 1 тура группы В, в котором сразятся сборные Бельгии и России. Матч Евро-2020 пройдет в Санкт-Петербурге на поле стадиона «Санкт-Петербург», начало в 22:00.
Чемпионат Европы. Группа B. Тур 1.
Бельгия – Россия – 2:0.
Лукаку, 10, Менье, 34
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Источник — Sport.ua
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