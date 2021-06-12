Источник: Матч Дания – Финляндия перенесен на воскресенье

Возобновление игры запланировано на завтра

  • 12.06.2021 20:50
  • 6324 просмотра
  • 5 комментариев
Источник: Матч Дания – Финляндия перенесен на воскресенье
© Getty Images/Global Images Ukraine

Матч первого тура группового этапа чемпионата Европы-2020 в рамках группы B, в котором сражаются Дания и Финляндия, перенесен на воскресенье.
 
Причиной стала чрезвычайная ситуация. В концовке первого тайма игрок сборной Дании Кристиан Эриксена упал без сознания в одном из игровых моментов. Футболисту понадобился даже массаж сердца, после чего его унесли с поля с кислородной маской. 
 
На данный момент известно, что Эриксена сразу увезли в госпиталь. Его здоровью ничего не угрожает.

Отметим, что команды должны сыграть еще один тайм, после первого счет 0:0.

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Источник — Twitter

(1 голос)

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Комментарии
    ManUtd
    online
      ManUtd, 12.06.2021 21:08
    +2
    Ссылка на рузкую страницу с фейковой новостью - это зашкварище. Они удалили твит и вы удалите новость. не позорьтеся, а дождитесь инфы с официального твиттера EURO 2020: https://twitter.com/EURO2020
    Ссылка
    Андрій Гусак
    online
      Андрій Гусак, 12.06.2021 21:08
    0
    в 21.30 продовжать зараз спорт уа
    Ссылка
    Алексей Ткаченко
    online
      Алексей Ткаченко, 12.06.2021 21:07
    -1
    nivava, 12.06.2021 21:00
    Так нету ещё официальной инфо !!!
    Да,денег на счету еще нет?
    Ссылка
    nivava
      nivava, 12.06.2021 21:00
    +2
    Так нету ещё официальной инфо !!!
    Ссылка
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 12.06.2021 20:54
    -1
    ок
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 12.06.2021 21:08
    +2
    Ссылка на рузкую страницу с фейковой новостью - это зашкварище. Они удалили твит и вы удалите новость. не позорьтеся, а дождитесь инфы с официального твиттера EURO 2020: https://twitter.com/EURO2020
    Ссылка
    nivava
      nivava, 12.06.2021 21:00
    +2
    Так нету ещё официальной инфо !!!
    Ссылка
    Андрій Гусак
    online
      Андрій Гусак, 12.06.2021 21:08
    0
    в 21.30 продовжать зараз спорт уа
    Ссылка
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