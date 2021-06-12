В субботу, 12-го июня, проходит поединок 1-го тура группового этапа чемпионата Европы-2020 в рамках группы B, в котором сражаются Дания и Финляндия. Матч проходит в Копенгагене (Дания), на поле стадиона «Паркен», начало в 19:00.
Чемпионат Европы-2020. Групповой этап. Группа B. 1-й тур.
Дания – Финляндия - 0:0
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Источник — Sport.ua
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